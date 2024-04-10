В Україні подешевшали деякі продукти: за що українці тепер платять менше

Впродовж останнього року продуктова інфляція знизилася на 0,2%, тож, зважаючи на це, ціни на продукти теж не залишилися на місці.

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В українських магазинах почали дешевшати деякі продукти. Так, як свідчать дані Державної служби статистики, якщо порівнювати з лютим, то у березні поточного року середні ціни на товари в Україні знизилися на 0,2%. Звісно, цей показник не можна назвати суттєвим, то пересічні українці могли й не відчути подешевшання.

Які продукти тепер коштують дешевше

За інформацією Держстатв, у березні знизилися ціни на:

молоко – на 0,3%;

м'ясо та м'ясопродукти – на 0,4%;

овочі – на 0,6%;

соняшникова олія – на 1,5%;

цукор – на 2,5%;

яйця – на 16,4%.

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Водночас спостерігалась і зворотна тенденція на деякі види продуктів. Відтак, найбільше здорожчали:

фрукти – на 4,1%;

олія – на 0,8%;

хліб та хлібопродукти – на 0,4%;

макаронні вироби – на 0,3%,

риба та продукти з риби – на 0,2%,

сир – на 0,2%.

Як змінилися ціни на продукти в Україні

Що буде з інфляцією у 2024 році: прогноз Національного банку

У Нацбанку раніше пояснювали, що темпи інфляції сповільнилися з початком 2024 року завдяки більшій пропозиції окремих продуктів харчування. Також на інфляцію вплинув ефект від значних тогорічних врожаїв. Так, завдяки теплій погоді в Україні раніше запланованого стартував продаж продуктів зі сховищ, а через це деякі овочі почали дешевшати.

Надалі інфляція залишатиметься в межах цільового діапазону – 5% ± 1 відсотковий пункт у найближчі місяці. Тобто у другому півріччі 2024 року вона помірно пришвидшиться.

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Також раніше Фокус пояснював, чому українцям потрібно готуватися до суттєвого подорожчання шоколаду та солодощів у 2024 році. Так, справа в тому, що проблеми в Гані, яка є другим за величиною виробником какао-бобів у світі, може залишитися без іноземного фінансування, тож не зможе оплачувати роботу фермерів, які вирощують какао.

Також ми пояснювали, як повномасштабна війна вплинула на пріоритетні витрати громадян України.