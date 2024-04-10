В Украине подешевели некоторые продукты: за что украинцы теперь платят меньше

В течение последнего года продуктовая инфляция снизилась на 0,2%, поэтому, несмотря на это, цены на продукты тоже не остались на месте.

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В украинских магазинах начали дешеветь некоторые продукты. Так, как свидетельствуют данные Государственной службы статистики, если сравнивать с февралем, то в марте текущего года средние цены на товары в Украине снизились на 0,2%. Конечно, этот показатель нельзя назвать существенным, то рядовые украинцы могли и не почувствовать удешевления.

Какие продукты теперь стоят дешевле

По информации Госстата, в марте снизились цены на:

молоко — на 0,3%;

мясо и мясопродукты — на 0,4%;

овощи — на 0,6%;

подсолнечное масло — на 1,5%;

сахар — на 2,5%;

яйца — на 16,4%.

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В то же время наблюдалась и обратная тенденция на некоторые виды продуктов. Итак, больше всего подорожали:

фрукты — на 4,1%;

масло — на 0,8%;

хлеб и хлебопродукты — на 0,4%;

макаронные изделия — на 0,3%,

рыба и продукты из рыбы — на 0,2%,

сыр — на 0,2%.

Как изменились цены на продукты в Украине

Что будет с инфляцией в 2024 году: прогноз Национального банка

В Нацбанке ранее объясняли, что темпы инфляции замедлились с началом 2024 года благодаря большему предложению отдельных продуктов питания. Также на инфляцию повлиял эффект от значительных прошлогодних урожаев. Так, благодаря теплой погоде в Украине раньше запланированного стартовали продажи продуктов из хранилищ, а из-за этого некоторые овощи начали дешеветь.

В дальнейшем инфляция будет оставаться в пределах целевого диапазона — 5% ± 1 процентный пункт в ближайшие месяцы. То есть во втором полугодии 2024 года она умеренно ускорится.

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Также ранее Фокус объяснял, почему украинцам нужно готовиться к существенному подорожанию шоколада и сладостей в 2024 году. Так, дело в том, что проблемы в Гане, которая является вторым по величине производителем какао-бобов в мире, может остаться без иностранного финансирования, поэтому не сможет оплачивать работу фермеров, которые выращивают какао.

Также мы объясняли, как полномасштабная война повлияла на приоритетные расходы граждан Украины.