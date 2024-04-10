В Украине подешевели некоторые продукты: за что украинцы теперь платят меньше
В течение последнего года продуктовая инфляция снизилась на 0,2%, поэтому, несмотря на это, цены на продукты тоже не остались на месте.
В украинских магазинах начали дешеветь некоторые продукты. Так, как свидетельствуют данные Государственной службы статистики, если сравнивать с февралем, то в марте текущего года средние цены на товары в Украине снизились на 0,2%. Конечно, этот показатель нельзя назвать существенным, то рядовые украинцы могли и не почувствовать удешевления.
Какие продукты теперь стоят дешевле
По информации Госстата, в марте снизились цены на:
- молоко — на 0,3%;
- мясо и мясопродукты — на 0,4%;
- овощи — на 0,6%;
- подсолнечное масло — на 1,5%;
- сахар — на 2,5%;
- яйца — на 16,4%.
В то же время наблюдалась и обратная тенденция на некоторые виды продуктов. Итак, больше всего подорожали:
- фрукты — на 4,1%;
- масло — на 0,8%;
- хлеб и хлебопродукты — на 0,4%;
- макаронные изделия — на 0,3%,
- рыба и продукты из рыбы — на 0,2%,
- сыр — на 0,2%.
Что будет с инфляцией в 2024 году: прогноз Национального банка
В Нацбанке ранее объясняли, что темпы инфляции замедлились с началом 2024 года благодаря большему предложению отдельных продуктов питания. Также на инфляцию повлиял эффект от значительных прошлогодних урожаев. Так, благодаря теплой погоде в Украине раньше запланированного стартовали продажи продуктов из хранилищ, а из-за этого некоторые овощи начали дешеветь.
В дальнейшем инфляция будет оставаться в пределах целевого диапазона — 5% ± 1 процентный пункт в ближайшие месяцы. То есть во втором полугодии 2024 года она умеренно ускорится.Важно
Также ранее Фокус объяснял, почему украинцам нужно готовиться к существенному подорожанию шоколада и сладостей в 2024 году. Так, дело в том, что проблемы в Гане, которая является вторым по величине производителем какао-бобов в мире, может остаться без иностранного финансирования, поэтому не сможет оплачивать работу фермеров, которые выращивают какао.
Также мы объясняли, как полномасштабная война повлияла на приоритетные расходы граждан Украины.