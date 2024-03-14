В Нацбанке посчитали риски: сколько денег от Запада ждут в 2024 году

Национальный банк Украины принял решение относительно уровня учетной ставки. Как пояснили в центробанке, на это повлияла, в частности, информация о предоставлении стране внешнего финансирования со стороны партнеров.

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Уровень внешней поддержки Украины в марте и апреле должен достичь отметки в более чем десять миллиардов долларов . Финансовая поддержка со стороны партнеров позволит Национальному банку существенно увеличить объем международных резервов. Об этом 14 марта сообщили в пресс-службе НБУ.

Внешняя поддержка: что будет с финансами весной

В пресс-службе центробанка подчеркнули: риск недостаточности международного финансирования, хотя в последнее время происходили положительные сдвиги.

"Так, в конце февраля Совет Европейского Союза одобрил начало инструмента Ukraine Facility общим объемом 50 млрд евро на 2024-2027 годы. В его рамках уже в марте Украина должна получить переходное финансирование объемом 4,5 миллиарда евро. Украина также достигла соглашения на уровне персонала по третьему пересмотру программы с Международным валютным фондом и ожидает решения Совета директоров Фонда через неделю", — рассказали в НБУ.

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Подчеркивается, что в апреле-марте Украина, как ожидается, должна получить более десяти миллиардов долларов внешней помощи.

Какой будет учетная ставка по решению Национального банка

Правление Национального банка Украины (НБУ) решило обновить уровень учетной ставки. Так, с 15 марта 2024 года учетная ставка составит 14,5% . В центробанке отметили, что учетную ставку решили снизить, поскольку:

инфляция замедляется;

на валютном рынке сохраняется устойчивая ситуация;

есть положительная информация о предоставлении Украине внешней финансовой поддержки от партнеров

"Разница между официальным и наличным курсом гривны почти нивелирована, а курс гривны умеренно колебался как в одну, так и в другую сторону, как и предусматривает управляемая гибкость обменного курса", — отметили в пресс-службе НБУ.

Что происходит с инфляцией в Украине

Ситуация с инфляцией

Инфляция с начала 2024 года замедляется, поскольку есть большее предложение отдельных продуктов питания. Также влияет на изменения эффект от значительных прошлогодних урожаев. Теплая погода позволила начать продажу продукции из хранилищ, поэтому некоторые овощи подешевели.

По прогнозу НБУ, инфляция будет оставаться в пределах целевого диапазона — 5% ± 1 процентный пункт в ближайшие месяцы. То есть во втором полугодии 2024 года она умеренно ускорится.

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Напомним, 14 февраля глава Нацбанка Андрей Пышный рассказал, будут ли происходить валютные послабления в Украине в 2024 году. По его словам, регулятор уже создал стратегию валютной либерализации и курсовой гибкости.