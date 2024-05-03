Цены на овощи и фрукты: эксперты спрогнозировали стоимость продуктов в мае

Яблоки могут вырасти до 27 гривен за килограмм, капусту белокочанную на украинских рынках будут продавать по цене до 14 гривен за килограмм, а картофель по 25 грн.

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Цены в мае в Украине на некоторые продукты могут вырасти, в частности это касается стоимости яблок и винограда. Инна Сало, главный научный сотрудник отдела ценообразования и аграрного рынка Национального научного центра "Институт аграрной экономики", сообщила "24 Каналу" подробности.

Яблоки могут вырасти до 27 гривен за килограмм. Стоимость винограда также способна продемонстрировать динамику роста до 285 гривен за килограмм.

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Цена на апельсины ожидается до 75 гривен. Стоимость лимонов в мае составит до 57 гривен. Бананы будут реализовывать по цене до 70 гривен, мандарины до 77 гривен.

Капусту белокочанную на украинских рынках будут продавать по цене до 14 гривен за килограмм (-1,3 %), картофель — до 25 гривен за килограмм (-4 %), свеклу — до 25 гривен за килограмм (-7 %). Репчатый лук будет реализовываться до 15 гривен за килограмм (-4 %), а морковь — до 14 гривен за килограмм (-5 %).

Цена на молодую капусту и картофель в мае, с расширением объемов их реализации может снизиться. Ожидается стоимость на уровне до 45 гривен за килограмм и 30 гривен за килограмм соответственно.

По прогнозным оценкам ученых Института аграрной экономики, в мае 2024 года ожидается незначительное подорожание плодовых. На эту продукцию в течение апреля 2024 года цены также выросли.

Как указано в сообщении, по состоянию на 23 апреля 2024 года по сравнению с 31 марта этого года бананы подорожали до 69,40 гривны за килограмм (+6,9 %), лимоны — до 56,40 гривны за килограмм (-3,8 %), апельсины подешевели до 70,52 гривны за килограмм (-1,4 %), мандарины — до 76,33 гривны за килограмм (+24,8 %), виноград — до 279,44 гривны за килограмм (+6,34 %), а яблоки — до 25,39 гривны за килограмм (+29,5 %).

Напомним, 10 апреля стало известно, что в Украине подешевели некоторые продукты. В течение последнего года продуктовая инфляция снизилась на 0,2%, поэтому, несмотря на это, цены на продукты тоже не остались на месте.