Начался сезон клубники: сколько стоит ягода на рынках и супермаркетах страны
Цены на клубнику в Украине начали снижаться еще неделю назад. Накануне она стоила у фермеров от 220 до 260 грн/кг, но после того, как на юге и западе страны начался сбор из теплиц, ягода сразу подешевела на 35% — до 120-190 грн/кг.
Об этом писали аналитики проекта EastFruit.
Основной причиной удешевления эксперты считали стремительное увеличение предложения из западных областей. При этом, из-за низких качественных показателей ягод вследствие неблагоприятных погодных условий, спрос на клубнику, которая достаточно быстро портится, является невысоким.Важно
В середине мая эксперты даже предполагали, что клубника может подорожать с 322 грн до 418 грн за килограмм, но на юге страны за кг ягод просили 200 грн.
Издание "РБК-Украина" исследовало, что по регионам цены на ягоду колеблются в пределах 150-200 грн за килограмм, а на рынках Киева ягода стоила от 165 до 180 грн/кг.
В то же время в сети супермаркетов Varus клубника стоит 180 грн/кг.
В магазинах Novus ягода стоила 240 грн за кг, но ее уже нет в наличии. Зато за 90 грн можно купить лоточек с 250 граммов ягод.
В "Сильпо" за полкило клубники придется выложить 199 грн.
Auchan предлагает посетителям килограмм весовых ягод за 310 грн.
Напомним, Фокус писал о начале продаж местной черешни нового урожая и ценах на эту сочную ягоду.
Также напомним, какие цены были на черешню и клубнику год назад.
В конце мая 2023 года первая импортная черешня продавалась по цене 1200 грн/кг.