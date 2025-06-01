Начался сезон клубники: сколько стоит ягода на рынках и супермаркетах страны

Цены на клубнику в Украине начали снижаться еще неделю назад. Накануне она стоила у фермеров от 220 до 260 грн/кг, но после того, как на юге и западе страны начался сбор из теплиц, ягода сразу подешевела на 35% — до 120-190 грн/кг.

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Об этом писали аналитики проекта EastFruit.

Основной причиной удешевления эксперты считали стремительное увеличение предложения из западных областей. При этом, из-за низких качественных показателей ягод вследствие неблагоприятных погодных условий, спрос на клубнику, которая достаточно быстро портится, является невысоким.

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Стоимость клубники бьет рекорды: что влияет на цены и когда они упадут

В середине мая эксперты даже предполагали, что клубника может подорожать с 322 грн до 418 грн за килограмм, но на юге страны за кг ягод просили 200 грн.

Клубника в Одессе Фото: "Думская"

Издание "РБК-Украина" исследовало, что по регионам цены на ягоду колеблются в пределах 150-200 грн за килограмм, а на рынках Киева ягода стоила от 165 до 180 грн/кг.

В то же время в сети супермаркетов Varus клубника стоит 180 грн/кг.

Клубника в "Варусе" Фото: скриншот

В магазинах Novus ягода стоила 240 грн за кг, но ее уже нет в наличии. Зато за 90 грн можно купить лоточек с 250 граммов ягод.

Клубники в "Новусе"

В "Сильпо" за полкило клубники придется выложить 199 грн.

Клубника в "Сильпо" Фото: скриншот

Auchan предлагает посетителям килограмм весовых ягод за 310 грн.

Клубники в "Ашане" Фото: скриншот

Напомним, Фокус писал о начале продаж местной черешни нового урожая и ценах на эту сочную ягоду.

Также напомним, какие цены были на черешню и клубнику год назад.

В конце мая 2023 года первая импортная черешня продавалась по цене 1200 грн/кг.