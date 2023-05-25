От 750 гривен за килограмм: сколько в этом году будут стоить черешня и малина для украинцев

Дороже всего — до 2 тысяч гривен за килограмм — продают закарпатскую малину. Несколько дешевле стоит черешня, импортированная из Израиля и Азербайджана.

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Уже этим летом цены на черешню в Украине возрастут до рекордных показателей и за килограмм ягоды в магазинах и на рынках будут просить более 1 тысячи гривен. Речь об этом идет в сюжетах сразу нескольких СМИ.

Опросив продавцов и покупателей на рынках и в супермаркетах журналисты УНИАН узнали, что уже даже сейчас цены на раннюю черешню стартуют от 750 гривен за килограмм. Причина — оккупация ВС РФ города Мелитополя, который был главным поставщиком свежих ягод внутри страны.

Так, женщина-реализатор, которая продавала черешню за 700-800 гривен за килограмм, рассказала о том, что ягоду брала на Трощине. Там килограмм ягод стоил 680 гривен. В свою очередь на один из самых больших рынков в Украине черешню привезли из Израиля.

В крытом рынке цена на черешню была еще больше: там просили 1200 гривен за килограмм ягоды.

Несколько дешевле стоит черешня, которую привозят в Украину из Азербайджана, узнали журналисты телеканала "Киев 24". Ее на украинских рынках продают по цене 200 гривен за килограмм.

Дороже черешни летом будет стоить только малина. Сейчас на одном из киевских рынков ее продают по цене от 1500 до 2000 гривен за килограмм. Ягоду закупают в Одесской и Закарпатской областях. Заметим, что сами продавцы подчеркнули тот факт, что пока не спешат продавать малину, так как закупочная цена на нее довольно высокая.

К слову, украинцы в соцсетях уже отреагировали на высокие цены на черешню и малину и начали шутить, что эти ягоды такими темпами вытеснят криптовалюту.

Напомним, ранее стало известно о том, на какие овощи и почему не стоит ожидать снижения цен в этом сезоне. В основном высокие цены на овощи — результат российской оккупации в тех регионах Украины, где зелень активнее всего выращивали.

Кроме того в марте 2023 года СМИ писали о том, на сколько и почему в Украине повысятся цены на продукты. Подорожание помидоров и огурцов связано с оккупацией Херсонской области, а также с проблемами, с которыми сталкиваются тепличные хозяйства. А рост цен на свинину происходит из-за дорогих кормов.