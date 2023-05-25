Томаты, перец, лук: на какие овощи и почему не стоит ожидать снижения цен в этом сезоне

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И не очень приятные новости…

Цены на некоторые виды овощей в этом году особо снижаться не будут.

Это лук, томаты, перец.

И для этого есть объективные причины.

Украинское овощеводство в 2023 году ожидается на уровне 65-70% в отношении к объемам довоенного производства. Правда, по разным культурам этот процент будет отличаться.

Ожидается наибольшее уменьшение тех овощей, которые выращивались в основном на поливе, — лук, томаты, перец…

Но, по-любому, в Украине происходит трансформация промышленного овощеводства, хотя и в небольших объемах.

Овощи в Украине есть — просто пришлось приспособиться и переориентироваться

У нас, в центральных и западных областях Украины, появились "новые центры овощеводства". Это в основном релокированные предприятия, перемещенные с прифронтовых и оккупированных территорий. Да, они еще небольшие по объему по разным причинам: большой риск по новым технологическим процессам, отсутствие рабочей силы, ведь здесь на уборке нужен человеческий ручной труд, нехватка специалистов…

Поэтому это, к сожалению, не компенсирует потребности рынка в овощной продукции.

Радует то, что есть тесное сотрудничество и понимание Минагрополитики и продовольствия Украины. Нам удалось найти, пригласить и перевезти небольшую часть тех специалистов, которые привезли с собой технологию для выращивания овощей.

Понятно, что даже после окончания войны по меньшей мере несколько лет будут проблемы с восстановлением овощеводства в южных регионах. Там нужно будет разминировать земли, восстановить системы орошения, решить финансовые, технические и еще множество проблем, основная из которых будет тоже трудовые ресурсы. Поэтому в центральных и западных областях государства за это время научатся их выращивать по новой технологии.

Так, кто имеет возможность и небольшой участок земли, рассада еще продается…!

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