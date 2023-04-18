Аграрная махинация. Почему страны-соседи заблокировали экспорт украинского зерна
"Версия такая: из-за фиктивных структур дельцы массово скупали за нал зерно и другую с/х продукцию у частных фермеров, сельхозпредприятий и крупных агрохолдингов. После этого продукцию передавали от одной "фирмы-прокладки" к другой, чтобы запутать торговые цепи". Мнение
"Зерновая блокада" Украины — это не совсем правильная формулировка. Рынок нашего зерна — не Польша, не Словакия, не Румыния, Венгрия, Болгария… У них самих перепроизводство с/х продукции.
Наш рынок — в основном Азия, Африка, и небольшую квоту имели в Европе.
Для нас блокада транзитна. А это уже непонятно почему. Или понятно.
Значит, причина могла быть в другом: через фиктивные структуры дельцы массово скупали за нал зерно и другую с/х продукцию у частных фермеров, сельхозпредприятий и крупных агрохолдингов. После этого продукцию передавали от одной "фирмы-прокладки" в другую, чтобы запутать торговые цепи и избежать уплаты обязательных платежей.
Далее продавали зерно экспортерам для продажи за границу, которые продавали его в этих странах по заниженным ценам, сбивая цены местным фермерам.
Итак, мы должны понять:
Правительство Польши, в первую очередь, будет заботиться об интересах поляков, правительство Словакии — об интересах словаков, и даже венгерское правительство будет заботиться об интересах венгров.
Почему-то мне кажется, что украинское правительство было легкомысленным и не просчитало своевременно эту проблему.
Вот поэтому могла такая фигня произойти…
Но это только мое предположение.Важно