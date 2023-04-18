Аграрная махинация. Почему страны-соседи заблокировали экспорт украинского зерна

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"Зерновая блокада" Украины — это не совсем правильная формулировка. Рынок нашего зерна — не Польша, не Словакия, не Румыния, Венгрия, Болгария… У них самих перепроизводство с/х продукции.

Наш рынок — в основном Азия, Африка, и небольшую квоту имели в Европе.

Для нас блокада транзитна. А это уже непонятно почему. Или понятно.

Значит, причина могла быть в другом: через фиктивные структуры дельцы массово скупали за нал зерно и другую с/х продукцию у частных фермеров, сельхозпредприятий и крупных агрохолдингов. После этого продукцию передавали от одной "фирмы-прокладки" в другую, чтобы запутать торговые цепи и избежать уплаты обязательных платежей.

Украинские аграрии — только первое звено в цепочке, приведшей к кризису Фото: УНИАН

Далее продавали зерно экспортерам для продажи за границу, которые продавали его в этих странах по заниженным ценам, сбивая цены местным фермерам.

Итак, мы должны понять:

Правительство Польши, в первую очередь, будет заботиться об интересах поляков, правительство Словакии — об интересах словаков, и даже венгерское правительство будет заботиться об интересах венгров.

Почему-то мне кажется, что украинское правительство было легкомысленным и не просчитало своевременно эту проблему.

Вот поэтому могла такая фигня произойти…

Но это только мое предположение.

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