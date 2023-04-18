Аграрні махінації. Чому країни-сусіди заблокували експорт українського зерна
"Версiя така: через фіктивні структури ділки масово скуповували за нал зерно й іншу с/г продукцію в приватних фермерів, сільгосппідприємств і великих агрохолдингів. Тоді продукцію передавали від однієї "фірми-прокладки" до іншої, аби заплутати торговельні ланцюги". Думка
"Зернова блокада" Украіни — це не зовсім правильне формулювання. Ринок нашого зерна — не Польща, не Словаччина, не Румунія, Угорщина, Болгарія… У них самих надвиробництво с/г продукції.
Наш ринок — в основному Азія, Африка, і невелику квоту мали в Європі.
Для нас блокада транзитна. А це вже не зрозуміло чому. Або зрозуміло.
Значить, причина могла бути в іншому: через фіктивні структури ділки масово скуповували за нал зерно й іншу с/г продукцію в приватних фермерів, сільгосппідприємств і великих агрохолдингів. Тоді продукцію передавали від однієї "фірми-прокладки" до іншої, аби заплутати торговельні ланцюги й уникнути сплати обов’язкових платежів.
Далі продавали зерно експортерам для продажу за кордон, які продавали його в цих країнах за заниженими цінами, збивавши ціни місцевим фермерам.
Отже, ми маємо зрозуміти:
Уряд Польщі, в першу чергу, дбатиме про інтереси поляків, уряд Словаччини — про інтереси словаків, і навіть угорський уряд дбатиме про інтереси угорців.
Чомусь мені здається, що український уряд злегковажив і не прорахував своєчасно цю проблему.
Ось тому могла така фігня статися…
Але це тільки моє припущення.Важливо