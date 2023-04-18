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Думки Експорт зерна з України

Аграрні махінації. Чому країни-сусіди заблокували експорт українського зерна

"Версiя така: через фіктивні структури ділки масово скуповували за нал зерно й іншу с/г продукцію в приватних фермерів, сільгосппідприємств і великих агрохолдингів. Тоді продукцію передавали від однієї "фірми-прокладки" до іншої, аби заплутати торговельні ланцюги". Думка

Михайло Апостол
Михайло Апостол
Доктор історичних наук. Волонтер
eye 58
зерно, агропродукція, сільське господарство, експорт
Фото: Укрінформ | Зерна в Україні багато — але куди його подіти цього року?
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"Зернова блокада" Украіни — це не зовсім правильне формулювання. Ринок нашого зерна — не Польща, не Словаччина, не Румунія, Угорщина, Болгарія… У них самих надвиробництво с/г продукції.

Наш ринок — в основному Азія, Африка, і невелику квоту мали в Європі.

Для нас блокада транзитна. А це вже не зрозуміло чому. Або зрозуміло.

Значить, причина могла бути в іншому: через фіктивні структури ділки масово скуповували за нал зерно й іншу с/г продукцію в приватних фермерів, сільгосппідприємств і великих агрохолдингів. Тоді продукцію передавали від однієї "фірми-прокладки" до іншої, аби заплутати торговельні ланцюги й уникнути сплати обов’язкових платежів.

зерно, агропродукція, сільське господарство, експорт Fullscreen
Українські аграрії — лише перша ланка в ланцюжку, що призвiв до кризи
Фото: УНІАН

Далі продавали зерно експортерам для продажу за кордон, які продавали його в цих країнах за заниженими цінами, збивавши ціни місцевим фермерам.

Отже, ми маємо зрозуміти:

Уряд Польщі, в першу чергу, дбатиме про інтереси поляків, уряд Словаччини — про інтереси словаків, і навіть угорський уряд дбатиме про інтереси угорців.

Чомусь мені здається, що український уряд злегковажив і не прорахував своєчасно цю проблему.

Ось тому могла така фігня статися…

Але це тільки моє припущення.

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