Ціни на цибулю зростають і зростатимуть. Як сталося, що в Україні виникла цибульна криза

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Які будуть ціни на цибулю?

Ціна популярного овоча до осені зростатиме і надалі.

В Україні використано майже всі запаси цибулі і зараз триває пошук для закупівель на зовнішніх ринках.

Україна – не єдиний покупець цього овочу, оскільки в Європі через посуху цибуля теж не вродила.

Європа, яка постачала цибулю з Польщі та Нідерландів, зараз теж у пошуках цибулі, тому на зовнішніх ринках закупівельна ціна на неї досить висока.

Той, хто вирощує цибулю, може цього року отримати непоганий прибуток

Крім того, на ціну цибулі в Україні вплинула погода, особливо в осінній період.

Також на ціни вплинула і тимчасова окупація півдня України, 35% постачання цибулі в Україну було з Херсонщини.

Можливо, восени буде незначне зниження цін, коли появляться власні овочі, вирощені у відкритому грунті.

Тож, хто не полінувався, ризикнув, висадив і посіяв цей овоч, має шанс покращити своє фінансове становище.

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