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Ціни на цибулю зростають і зростатимуть. Як сталося, що в Україні виникла цибульна криза

Україна — та й вся Європа — у цьому сезоні отримала кризу з цибулею. Експерт з аграрних питань Михайло Апостол пояснює, як так вийшло і чого чекати далі

Михайло Апостол
Михайло Апостол
Доктор історичних наук. Волонтер
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цибуля, ринок, ціни на продукти, аграрна сфера
Фото: pixabay.com | З цибулею цього сезону якось не вдалося...
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Які будуть ціни на цибулю?

Ціна популярного овоча до осені зростатиме і надалі.

В Україні використано майже всі запаси цибулі і зараз триває пошук для закупівель на зовнішніх ринках.

Україна – не єдиний покупець цього овочу, оскільки в Європі через посуху цибуля теж не вродила.

Європа, яка постачала цибулю з Польщі та Нідерландів, зараз теж у пошуках цибулі, тому на зовнішніх ринках закупівельна ціна на неї досить висока.

цибуля, ціни на продукти, аграрна сфера Fullscreen
Той, хто вирощує цибулю, може цього року отримати непоганий прибуток

Крім того, на ціну цибулі в Україні вплинула погода, особливо в осінній період.

Також на ціни вплинула і тимчасова окупація півдня України, 35% постачання цибулі в Україну було з Херсонщини.

Можливо, восени буде незначне зниження цін, коли появляться власні овочі, вирощені у відкритому грунті.

Тож, хто не полінувався, ризикнув, висадив і посіяв цей овоч, має шанс покращити своє фінансове становище.

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