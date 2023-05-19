Цены на лук растут и будут расти. Как случилось, что в Украине грянул луковый кризис
Украина — да и вся Европа — в этом сезоне испытывает кризис с луком. Эксперт по аграрным вопросам Михаил Апостол объясняет, как так получилось и что ждать дальше
Какие будут цены на лук?
Цена популярного овоща к осени будет расти и дальше.
В Украине использованы почти все запасы лука и сейчас идет поиск для закупок на внешних рынках.
Украина – не единственный покупатель этого овоща, поскольку в Европе из-за засухи лук тоже не уродил.
Европа, поставлявшая лук из Польши и Нидерландов, сейчас тоже в поисках лука, поэтому на внешних рынках закупочная цена на него достаточно высока.
Кроме того, на цене лука в Украине отразилась погода, особенно в осенний период.
Также на цены повлияла и временная оккупация юга Украины, 35% поставок лука в Украину было из Херсона.
Возможно, осенью будет незначительное снижение цен, когда появятся собственные овощи, выращенные в открытом грунте.
Так что, кто не поленился, рискнул, высадил и посеял этот овощ, имеет шанс улучшить свое финансовое положение.Важно