Весеннее подорожание: на сколько и почему в Украине повысятся цены на продукты, — эксперт

Подорожание помидоров и огурцов связано с оккупацией Херсонской области, а также с проблемами, с которыми сталкиваются тепличные хозяйства. А рост цен на свинину происходит из-за дорогих кормов.

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Этой весной в Украине ожидается изменение цен на продукты питания. При этом на цены повысятся на молочную продукцию, свинину, огурцы и помидоры, а курятина, яйца, мука, хлеб и гречневая крупа подешевеют. О том как изменятся цены на продукты питания и с чем это связано рассказал в интервью "Обозревателю" аналитик Центра исследований продовольствия Киевской школы экономики Павел Мартышев.

Эксперт пояснил, что, прежде всего, цены на овощи в Украине повышаются из-за проблем тепличных хозяйств, которые сталкиваются с высокими ценами на энергоносители. Кроме того дефицит помидоров и огурцов связан с оккупацией Херсонской области, где традиционно много выращивалось овощей.

"Цены на огурцы и помидоры растут, поскольку есть проблема с тепличными хозяйствами. Очень высокая цена газа, электроэнергии – это все дает эффект повышения себестоимости. Еще есть одна проблема. В Херсонской области очень много выращивалось овощей, особенно в районе Новой Каховки", — сказал Мартышев.

По его словам, сезон овощей уже на пороге и цены на картофель и капусту особо не повышаются, поскольку в стране есть запасы этих продуктов.

На рост цен также влияет продовольственная инфляция, отметил эксперт. Однако несмотря на это в Украине могут подешеветь куриное мясо и яйца, так как поголовье кур постепенно восстанавливается. Что касается свинины, то ее подорожание связано с подорожанием кормов. Этот же фактор окажет влияние на формирование цен на молокопродукты.

"Свинина будет дорожать, потому что дорогие корма. Тем более у нас будет мало фуражных культур в этом году, мало кукурузы, которой мы кормим свиней. Опять-таки овощи, мясная группа и молочка будут дорожать, а не будут повышаться в цене – мука, хлеб и гречка", – подытожил Мартышев.

Напомним, замглавы "Всеукраинской аграрной рады" Денис Марчук 23 марта рассказал о том, что в Украине в ближайшее время вряд ли появятся на полках магазинов дешевые овощи. По его словам украинцы будут вынуждены покупать дорогие продукты из-за дефицита некоторых их видов, который обусловлен оккупацией территорий и кризисом в энергетике.