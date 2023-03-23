Дешевых овощей не будет: украинцам объяснили, почему дорожают продукты и что будет дальше

Цены на овощи, по словам эксперта Дениса Марчука, будут дорожать практически всю весну. На ситуацию на рынке до сих пор влияет война и другие факторы.

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В Украине на прилавках магазинов в ближайшее время вряд ли появятся дешевые овощи. Украинцы будут вынуждены покупать дорогие продукты из-за дефицита некоторых овощей, вызванного оккупацией юга страны, энергокризисом и некоторыми другими факторами. Об этом 23 марта 2023 года изданию "РБК-Украина" рассказал замглавы "Всеукраинской аграрной рады" (ВАР) Денис Марчук.

По его словам, в Украине ежегодно зимой и в начале весны повышаются цены на овощи. Причина: климатические особенности.

"Мы полгода что-то сажаем и заготавливаем. Но его всегда недостаточно, чтобы удовлетворить спрос и соответственно мы становимся импортозависимыми", — отметил он.

В 2023 году к этим ежегодным факторам добавился фактор войны и оккупации.

"Временно оккупированные территории Херсонской и Запорожской областей являются главными поставщиками овощей и ранних овощей. Мы должны понимать, что около 35% заполнения рынка шло из Херсонской области", — добавил Денис Марчук.

При этом подорожание овощей в последнее время, как объяснил эксперт, связано с тем, что запасы к концу года заканчиваются, и Украина вынуждена импортировать овощи. В то же время в Европе в этом году также проблемы с луком из-за неурожая в Нидерландах. Аналогичная ситуация наблюдалась, например, в 2018 году.

Кроме оккупации на рынок овощей, влияет несколько других факторов. К примеру — погода осенью.

"Когда мы собирали овощи и закладывали их на хранение, была прохладная дождливая погода. Соответственно не имели возможности качественно заготовить в достаточном количестве продуктов условного борщового набора", — говорит Марчук.

Хотя обычно в марте в Украине в продаже уже было достаточно ранних овощей, которые выращивались в теплицах. Но в 2023 году этих овощей нет, поскольку юг Запорожской области до сих пор находится под контролем россиян. Именно в этом регионе сосредоточено больше всего теплиц.

А еще в условиях энергокризиса многие отказались от теплиц, потому что это было достаточно затратно. Также из-за отключения электроэнергии опоздали с рассадой огурцов. Отставание в графике составляет 1-1,5 месяца. Поэтому тепличные огурцы будут на рынке только в начале апреля, тогда же стоимость этих овощей начнет снижаться.

Похуже обстоят дела с помидорами, для выращивания которых требуются значительные энергозатраты и освещение. А импорт из Турции достаточно дорог. Поэтому сейчас помидоры стоят примерно в 2-2,5 раза дороже, нежели в 2022 году.

"И такая, к сожалению, ситуация продержится до сезона открытой почвы обычно в этот период года", — подытожил Денис Марчук.

Напомним, ранее Фокус рассказывал, что перед празднованием Пасхи в Украине ожидается подорожание мяса, молочной продукции и яиц. А 10 марта стало известно, как в Украине изменились цены на продукты за последний год. Базовая инфляция в последний месяц зимы уменьшилась до 0,5% — с 0,7% в январе и 0,8% в декабре 2022 года, а цены на продукты питания и безалкогольные напитки на потребительском рынке подросли на 1,5%.