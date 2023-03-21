Подорожают на 15%: украинцев предупредили о росте цен на продукты перед Пасхой

Цены на мясо, яйца, масло, сметану и ранние овощи, по словам экономиста Олега Пендзина, не "подскочат" в цене на столько, как в довоенное время. Однако подорожание на 10-15% все таки ожидается.

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В Украине ожидается подорожание мяса, молочной продукции и яиц перед празднованием Пасхи, которая в этом году выпадает на 9 (у христиан западного обряда) и 16 апреля (у христиан восточного обряда). Об этом говорится в телепрограмме "Сніданок з 1+1", которая вышла в эфир 21 марта.

Украинцам советуют закупить традиционные для пасхального стола продукты — мясо, яйца, масло, сметану и ранние овощи — впрок.

В то же время экономисты прогнозируют, что этой весной, в отличие от предыдущей, популярные продукты для праздничного стола не подорожают на 50 или 100 процентов, как было в 2021 и 2022годах. Причина — боевые действия на территории Украины, которые и так "взвинтили" цены на максимум.

"Бесспорно, я думаю, что у всех производителей продовольствия будет желание взвинтить цены. Но не будет никто сегодня платить 150 грн за десяток яиц или 200 грн/кг помидоров. Потому что нет таких денег у людей", — прокомментировал ситуацию экономист Олег Пендзин.

По его словам, популярные в "пасхальный сезон" продукты поднимутся в цене в среднем на 10-15 процентов.

Напомним, 13 марта Фокус пиал о том, почему выросли цены на овощи и фрукты и где предел подорожания. Инна Сало, заведующая отделом ценообразования и аграрного рынка Национального научного центра "Институт аграрной экономики" объясняет рост цен на плодоовощную продукцию влиянием сезонного фактора и началом Великого поста, что сопровождается повышением спроса на овощи и фрукты.

А 10 марта стало известно, как в Украине изменились цены на продукты за последний год. Базовая инфляция в последний месяц зимы уменьшилась до 0,5% — с 0,7% в январе и 0,8% в декабре 2022 года, а цены на продукты питания и безалкогольные напитки на потребительском рынке подросли на 1,5%.