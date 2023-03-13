Страшный сон для веганов: почему выросли цены на овощи и фрукты и где предел подорожания

За первые месяцы 2023 года в Украине значительно повысилась стоимость овощей — лука, помидоров, огурцов и других. Опросив экспертов, Фокус рассчитал, какими будут цены на такую продукцию в ближайшие месяцы.

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По последним данным Госстата, овощи за два месяца 2023 подорожали на 21,2%, и таким образом стали главным драйвером инфляции. Их догоняют фрукты с показателем 5,9%. В своем свежем обзоре Фокус выясняет, что привело к удорожанию овощей и фруктов и чего следует ждать дальше.

Инна Сало, заведующая отделом ценообразования и аграрного рынка Национального научного центра "Институт аграрной экономики" объясняет рост цен на плодоовощную продукцию влиянием сезонного фактора и началом Великого поста, что сопровождается повышением спроса на овощи и фрукты. Собеседница называет следующие актуальные цены на эту группу товаров:

капуста белокочанная: 21,14 грн за кг (динамика с начала года +61,4%);

картофель: 10,04 грн за кг (+2,8%);

лук репчатый: 55,79 грн за кг (+61,7%);

морковь: 44,07 грн. за кг (+72,4%);

свекла: 10,48 грн. за кг (-12,4%);

яблоки: 14,68 грн за кг (+26,2%);

мандарины: 72,26 грн/кг (+8,7%);

бананы: 70,42 грн. за кг (+1,7%);

апельсины: 58,40 грн/кг (-10,0%);

лимоны: 61,30 грн/кг (-4,2%).

В некоторых киевских супермаркетах самый дешевый лук репчатый продается по 69,99 грн за килограмм Фото: Мария Бабенко

Рост цен на овощи и фрукты, особенно на лук, морковь, огурцы, помидоры, аналитик УКАБ Максим Гопка также объясняет исчерпанием внутренних запасов и увеличением за последние два месяца присутствия более дорогих импортных товаров на украинском рынке. Отметим, что из-за российского энергетического терроризма в Украине усложнилось хранение овощей и фруктов и их выращивание в тепличных хозяйствах, что заметно повлияло на предложение и цены.

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Опрошенные Фокусом эксперты предупреждают, что цены на овощи и фрукты в Украине будут и дальше расти.

Максим Гопка прогнозирует, что высокие цены на лук продержатся до мая. "Из-за дефицита лука на мировом рынке растет его международная стоимость, а украинских запасов не хватает, поэтому импорт будет увеличиваться и он будет не дешевым", — объясняет собеседник издания.

По прогнозам собеседника Фокуса, цены на огурцы и помидоры повысятся еще на 35-40% и ожидать их уменьшения можно будет только с середины апреля.

Тем временем, заведующая отделом ценообразования и аграрного рынка Национального научного центра "Институт аграрной экономики" Инна Сало отмечает, что в целом за первое полугодие 2023 года под влиянием сезонного фактора цены на фрукты вырастут на 10-15%, а на овощи — на 15-20%.

Исходя из прогнозов экспертов на пике подорожания в апреле 2023 года, по подсчетам Фокуса можно будет наблюдать следующие средние цены на овощи и фрукты:

лук репчатый: 64 — 67 грн за кг;

морковь: 53 — 56 грн за кг;

капуста белокочанная: 26 — 27 грн за кг;

огурцы: 155 — 189 грн за кг;

помидоры: 152 — 185 грн за кг;

яблоки: 17 — 18 грн за кг.

Среди других продуктов, которым грозит дальнейшее подорожание под влиянием энергетического кризиса, эксперты также называют хлеб и хлебные изделия. По прогнозам Инны Сало, в марте хлеб может подорожать на 1-3%, а за первое полугодие в целом на 5-10%. Таким образом, нарезной батон, который сейчас стоит 21,55 грн., в июне может подорожать до 22,63 — 23,70 грн.

В 2023 году вегетарианская диета в Украине заметно подорожала Фото: Pixabay.com

Если для вегетарианцев и ценителей свежих овощей и фруктов расходы на продовольствие заметно возрастают, то у поклонников мясных блюд ситуация относительно стабильная.

"В начале марта 2023 года сохраняется тенденция колебания розничных цен на основные виды мяса. При этом с начала 2023 года курятина подорожала на 2,0-5,8%, а свинина и говядина подешевели ", — сообщает Наталья Копытец, ведущий научный сотрудник отдела ценообразования и аграрного рынка ННЦ Институт аграрной экономики. По словам собеседницы Фокуса, удорожание курятины обусловлено особенностями производственного цикла и повышением стоимости электроэнергии.

Фокус также собрал прогнозы экспертов относительно уровня инфляции в 2023 году и оценил, какое влияние на цены оказывает укрепление наличного курса гривны.

Также Фокус анализирует, как на украинскую экономику повлиял продолжающийся с октября 2023 года российский энергетический терроризм.