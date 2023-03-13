Страшний сон для веганів: чому зросли ціни на овочі та фрукти й де межа подорожчання

За перші місяці 2023 року в Україні суттєво підвищилась вартість овочів — цибулі, помідорів, огірків та інших. Опитавши експертів, Фокус порахував, якими будуть ціни на таку продукцію в найближчі місяці.

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За останніми даними Держстату, овочі за два місяці 2023 року подорожчали на 21,2%, й таким чином стали головним драйвером інфляції. Їх наздоганяють фрукти з показником 5,9%. У своєму свіжому огляді Фокус з’ясовує, що призвело до подорожчання овочів та фруктів й чого варто чекати далі.

Інна Сало, завідувач відділу ціноутворення та аграрного ринку Національного наукового центру "Інститут аграрної економіки" пояснює зростання цін на плодоовочеву продукцію впливом сезонного чинника та початку Великого посту, що супроводжується підвищенням попиту на овочі та фрукти. Співрозмовниця видання називає наступні актуальні ціни на цю групу товарів:

капуста білокачанна: 21,14 грн за кг (динаміка з початку року +61,4 %);

картопля: 10,04 грн за кг, (+2,8%);

цибуля ріпчаста: 55,79 грн за кг (+61,7%);

морква: 44,07 грн за кг (+72,4%);

буряк: 10,48 грн за кг (-12,4%);

яблука: 14,68 грн за кг (+26,2%);

мандарини: 72,26 грн за кг (+8,7%);

банани: 70,42 грн за кг (+1,7%);

апельсини: 58,40 грн за кг (-10,0%);

лимони: 61,30 грн за кг (-4,2%).

В деяких київський супермаркетах найдешевша цибуля ріпчаста продається по 69,99 грн за кілограм Фото: Марiя Бабенко

Ріст цін на овочі та фрукти, особливо на цибулю, моркву, огірки, помідори, аналітик УКАБ Максим Гопка також пояснює вичерпанням внутрішніх запасів й збільшенням протягом останніх двох місяців присутності більш дорогих імпортних товарів на українському ринку. Окремо зауважимо, що через російський енергетичний тероризм в Україні ускладнилося зберігання овочів і фруктів та їх вирощування у тепличних господарствах, що помітно вплинуло на пропозицію та ціни.

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Опитані Фокусом експерти попереджають, що ціни на овочі та фрукти в Україні й далі зростатимуть.

Максим Гопка прогнозує, що високі ціни на цибулю протримаються до травня. "Через дефіцит цибулі на світовому ринку зростає її міжнародна вартість, а українських запасів не вистачає, тому імпорт буде збільшуватися і він буде не дешевим", — пояснює співрозмовник видання.

За прогнозами співрозмовника Фокусу, ціни на огірки й помідори підвищаться ще на 35-40% й очікувати на їх зменшення можна буде лише з середини квітня.

Тим часом, завідувач відділу ціноутворення та аграрного ринку Національного наукового центру "Інститут аграрної економіки" Інна Сало зауважує, що загалом за перше півріччя 2023 року під впливом сезонного чинника ціни на фрукти зростуть на 10-15%, а на овочі — на 15-20%.

Виходячи з прогнозів експертів на піку подорожчання в квітні 2023 року за підрахунками Фокусу можна буде спостерігати наступні середні ціни на овочі та фрукти:

цибуля ріпчаста: 64 — 67 грн за кг;

морква: 53 — 56 грн за кг;

капуста білокачанна: 26 — 27 грн за кг;

огірки: 155 — 189 грн за кг;

помідори: 152 — 185 грн за кг;

яблука: 17 — 18 грн за кг.

Серед інших продуктів, яким загрожує подальше подорожчання під впливом енергетичної кризи, експерти також називають хліб та хлібні вироби. За прогнозами Інни Сало в березні хліб може подорожчати на 1-3%, а за перше півріччя загалом на 5-10%

В 2023 році вегетаріанська дієта в Україні помітно подорожчала Фото: Pixabay.com

Якщо для вегетаріанців й поціновувачів свіжих овочів та фруктів витрати на продовольство помітно зростають, то у шанувальників м’ясних страв ситуація відносно стабільна.

"На початку березня 2023 року зберігається тенденція коливання роздрібних цін на основні види м’яса. При цьому від початку 2023 року курятина здорожчала на 2,0-5,8 %, а свинина та яловичина подешевшали", — повідомляє Наталія Копитець, провідний науковий співробітник відділу ціноутворення та аграрного ринку ННЦ "Інститут аграрної економіки". За словами співрозмовниці Фокусу, здорожчання курятини обумовлено особливостями виробничого циклу і підвищенням вартості електроенергії.

В своєму новому огляді "Кіло цибулі, як десяток яєць. Ціни в Україні продовжують зростати, але є добрі новини" Фокус також зібрав прогнози експертів відносно рівня інфляції в 2023 році й оцінив, який вплив на ціни має укріплення готівкового курсу гривні.

Також Фокус аналізує, як на українську економіку вплинув російський енергетичний тероризм, який триває з жовтня 2023 року.