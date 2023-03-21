Подорожчають на 15%: українців попередили про зростання цін на продукти перед Великоднем

Ціни на м'ясо, яйця, олію, сметану та ранні овочі, за словами економіста Олега Пендзина, не "підскочать" у ціні на стільки, як у довоєнний час. Однак подорожчання на 10-15% усе-таки очікується.

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В Україні очікується подорожчання м'яса, молочної продукції та яєць перед святкуванням Великодня, який цього року випадає на 9 (у християн західного обряду) й 16 квітня (у християн східного обряду). Про це йдеться в телепрограмі "Сніданок з 1+1", яка вийшла в ефір 21 березня.

Українцям радять закупити традиційні для великоднього столу продукти — м'ясо, яйця, олію, сметану та ранні овочі — наперед.

Водночас економісти прогнозують, що цієї весни, на відміну від попередньої, популярні продукти для святкового столу не подорожчають на 50 чи 100 відсотків, як було у 2021 та 2022 роках. Причина — бойові дії на території України, які й так "підняли" ціни на максимум.

"Безперечно, я думаю, що в усіх виробників продовольства буде бажання підняти ціни. Але ніхто сьогодні не платитиме 150 грн за десяток яєць або 200 грн/кг помідорів. Тому що немає таких грошей у людей", — прокоментував ситуацію економіст Олег Пензин.

За його словами, популярні у "великодній сезон" продукти піднімуться в ціні в середньому на 10-15 відсотків.

Нагадаємо, 13 березня Фокус писав про те, чому зросли ціни на овочі та фрукти й де межа подорожчання. Інна Сало, завідувачка відділу ціноутворення й аграрного ринку Національного наукового центру "Інститут аграрної економіки", пояснює зростання цін на плодоовочеву продукцію впливом сезонного чинника та початком Великого посту, що супроводжується підвищенням попиту на овочі та фрукти.

А 10 березня стало відомо, як в Україні змінилися ціни на продукти за останній рік. Базова інфляція в останній місяць зими зменшилася до 0,5% — з 0,7% у січні та 0,8% у грудні 2022 року, а ціни на продукти харчування та безалкогольні напої на споживчому ринку зросли на 1,5%.