Дешевих овочів не буде: українцям пояснили, чому дорожчають продукти та що буде далі

Ціни на овочі, за словами експерта Дениса Марчука, дорожчатимуть практично всю весну. На ситуацію на ринку досі впливає війна та інші чинники.

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В Україні на прилавках магазинів найближчим часом навряд чи з'являться дешеві овочі. Українці будуть змушені купувати дорогі продукти через дефіцит деяких овочів, викликаний окупацією півдня країни, енергокризою та деякими іншими факторами. Про це 23 березня 2023 року виданню "РБК-Україна" розповів заступник голови "Всеукраїнської аграрної ради" (ВАР) Денис Марчук.

За його словами, в Україні щороку взимку та на початку весни підвищуються ціни на овочі. Причина: кліматичні особливості.

"Ми півроку щось саджаємо та заготовляємо. Але його завжди недостатньо, щоб задовольнити попит і відповідно ми стаємо імпортозалежними", — зазначив він.

У 2023 році до цих щорічних факторів додався фактор війни та окупації.

"Тимчасово окуповані території Херсонської та Запорізької областей є головними постачальниками овочів та ранніх овочів. Ми повинні розуміти, що близько 35% заповнення ринку йшло з Херсонської області", — додав Денис Марчук.

При цьому подорожчання овочів останнім часом пов'язано з тим, що запаси до кінця року закінчуються, і Україна змушена імпортувати овочі. Водночас у Європі цього року також є проблеми з цибулею через неврожай у Нідерландах. Аналогічна ситуація спостерігалася, наприклад, 2018 року.

Крім окупації ринку овочів, впливає кілька інших чинників. Наприклад, погода восени.

"Коли ми збирали овочі та закладали їх на зберігання, була прохолодна дощова погода. Відповідно не мали можливості якісно заготовити у достатній кількості продуктів умовного борщового набору", — каже Марчук.

Хоча зазвичай у березні в Україні у продажу вже було достатньо ранніх овочів, які вирощувалися у теплицях. Але у 2023 році цих овочів немає, оскільки південь Запорізької області досі перебуває під контролем росіян. Саме в цьому регіоні зосереджено найбільше теплиць.

А ще в умовах енергокризи багато хто відмовився від теплиць, бо це було досить затратно. Також через відключення електроенергії запізнилися із розсадою огірків. Відставання у графіку становить 1-1,5 місяці. Тому тепличні огірки будуть на ринку лише на початку квітня, тоді ж вартість цих овочів почне знижуватись.

Гірші справи з помідорами, для вирощування яких потрібні значні енерговитрати та освітлення. А імпорт із Туреччини досить дорогий. Тому зараз помідори коштують приблизно в 2-2,5 рази дорожче, ніж у 2022 році.

"І така, на жаль, ситуація протримається до сезону відкритого ґрунту зазвичай у цей період року", — підсумував Денис Марчук.

Нагадаємо, раніше Фокус розповідав, що перед святкуванням Великодня в Україні очікується подорожчання м'яса, молочної продукції та яєць. А 10 березня стало відомо, як в Україні змінилися ціни на продукти за останній рік. Базова інфляція в останній місяць зими зменшилася до 0,5% — із 0,7% у січні та 0,8% у грудні 2022 року, а ціни на продукти харчування та безалкогольні напої на споживчому ринку зросли на 1,5%.