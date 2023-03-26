Весняне подорожчання: на скільки і чому в Україні підвищаться ціни на продукти, експерт

Подорожчання помідорів та огірків пов'язане з окупацією Херсонської області, а також із проблемами, з якими стикаються тепличні господарства. А зростання цін на свинину відбувається через дорогі корми.

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Цієї весни в Україні очікується зміна цін на продукти харчування. При цьому ціни підвищаться на молочну продукцію, свинину, огірки та помідори, а курятина, яйця, борошно, хліб та гречана крупа подешевшають. Про те, як зміняться ціни на продукти харчування, і з чим це пов'язано розповів в інтерв'ю "Оглядачеві" аналітик Центру досліджень продовольства Київської школи економіки Павло Мартишев.

Експерт пояснив, що насамперед ціни на овочі в Україні підвищуються через проблеми тепличних господарств, які стикаються з високими цінами на енергоносії. Крім того, дефіцит помідорів та огірків пов'язаний з окупацією Херсонської області, де традиційно багато вирощувалося овочів.

"Ціни на огірки та помідори зростають, оскільки є проблема з тепличними господарствами. Дуже висока ціна газу, електроенергії – це все дає ефект підвищення собівартості. Ще є одна проблема. На Херсонщині дуже багато вирощувалося овочів, особливо в районі Нової Каховки", — сказав Мартишев.

За його словами, сезон овочів вже на порозі та ціни на картоплю та капусту особливо не підвищуються, оскільки в країні є запаси цих продуктів.

На зростання цін також впливає продовольча інфляція, наголосив експерт. Однак попри це в Україні можуть подешевшати куряче м'ясо та яйця, оскільки поголів'я курей поступово відновлюється. Щодо свинини, то її подорожчання пов'язане з подорожчанням кормів. Той самий чинник вплине формування цін на молокопродукти.

"Свинина дорожчатиме, бо дорогі корми. Тим більше у нас буде мало фуражних культур цього року, мало кукурудзи, якою ми годуємо свиней. Знову ж таки овочі, м'ясна група та молочка дорожчатимуть, а не підвищуватимуться в ціні – борошно, хліб і гречка ", — підсумував Мартишев.

Нагадаємо, заступник голови "Всеукраїнської аграрної ради" Денис Марчук 23 березня розповів про те, що в Україні найближчим часом навряд чи з'являться на полицях магазинів дешеві овочі. За його словами, українці будуть змушені купувати дорогі продукти через дефіцит деяких їхніх видів, який обумовлений окупацією територій і кризою в енергетиці.