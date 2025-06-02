Цены на продукты в Украине вырастут к осени до 30%: что подорожает

В Украине прогнозируют существенный рост цен на фрукты, ягоды и овощи — уже к осени 2025 года черешня, земляника, вишня, абрикосы, персики и сливы могут подорожать на 20-30%. Основная причина — весенние заморозки, которые негативно повлияли на урожайность плодовых культур. Кроме того, уже летом ожидается повышение цен на ранние овощи: картофель и кабачки могут подорожать на 10-20%.

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Об этом рассказала директор Львовского департамента агропромышленного развития Людмила Гончаренко, пишет Agronews.

Она сообщила, что больше всего от весенней непогоды пострадали ранние овощи, рапс и особенно — ягодно-плодовая группа, сообщают аграрии. Зафиксированные ночные заморозки на уровне почвы продолжались от двух до пяти дней и охватили практически всю область. В сочетании с повышенной влажностью это создало критические условия для развития сельхозкультур. Самые серьезные потери понесли производители земляники садовой — на некоторых полях повреждения урожая достигли 50%. Также ожидается снижение урожайности смородины, голубики, черешни, сливы, вишни и рапса.

Специалисты прогнозируют, что средняя урожайность ягод и фруктов в Украине уменьшится на 20-22%. Это неизбежно приведет к росту розничных цен. По словам Гончаренко, даже в период массового сбора, когда сезонная продукция традиционно дешевеет, цены будут оставаться выше, чем в предыдущие годы.

На конечную стоимость сезонной продукции влияют не только неблагоприятные погодные условия, но и рост производственных затрат, в частности на:

энергоносители;

средства защиты растений и агрохимия;

заработную плату работников;

горючее;

антистрессанты для растений, используемых после заморозков.

Эти факторы не только повышают себестоимость продукции, но и затрудняют фермерам поддержку приемлемого уровня цен без финансовых потерь. Хотя некоторые культуры, такие как кукуруза, гречиха и подсолнечник, еще имеют шанс на нормальное развитие, ситуация с ранними овощами уже стала проблемной.

Какие продукты подорожают в Украине

Фермеры, которые выращивают кабачки, картофель и свеклу, уже понесли потери урожая в пределах 10-20%. Хотя эти показатели не являются критическими, общая ситуация на продовольственном рынке вызывает беспокойство. Некоторые поля остаются незасеянными, а развитие отдельных культур, в частности озимого рапса, отстает, что негативно влияет на общий объем будущего урожая.

Эти факторы приведут к сокращению предложения на рынке, что, в свою очередь, повлечет рост цен даже на традиционно доступные овощи. К осени эксперты прогнозируют повышение стоимости таких продуктов, как:

черешня;

вишня;

слива;

земляника садовая;

смородина и голубика;

абрикосы и персики;

а также некоторые овощи, в частности ранний картофель и кабачки.

Напомним, Фокус писал о начале продаж местной черешни нового урожая и ценах на эту сочную ягоду.

Также аналитики проекта EastFruit рассказывали, что в Украине начали снижаться цены на клубнику. Накануне она стоила у фермеров от 220 до 260 грн/кг, но после того, как на юге и западе страны начался сбор из теплиц, ягода сразу подешевела на 35% — до 120-190 грн/кг.