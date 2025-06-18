Бензин — до 65 гривень за літр: в Україні подорожчає пальне через війну на Близькому Сході, — прогноз

Різкий стрибок цін на паливо в українських мережах АЗС очікується через загострення ситуації на Близькому Сході. Бензин А-95 подорожчає до 65 гривень за літр і це — не межа.

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Вартість палива подорожчає за сценарію продовження війни Ізраїлю та Ірану середньої інтенсивності протягом кількох тижнів. Про це сказав директор енергетичних програм Центру Разумкова Володимир Омельченко агентству "РБК-Україна".

Цей прогноз не включає можливі атаки суден в Ормузькій протоці. Судноплавство в цьому районі стикається з великими труднощами через умови безпеки та постійні обстріли.

При цьому світова ціна на нафту, за прогнозами експерта, буде на рівні 75-80 доларів за барель.

"Ціна [палива на АЗС в Україні] вже зростає, хоча ще інерція не дійшла до наших нафтопродуктів, але під цим приводом деякі мережі реагують і намагаються заробити надприбутки", — сказав він.

Особливо чутливим до ситуації на Близькому Сході виявився дизель, який злетів у ціні більш ніж на 4 гривні за літр в опті. На АЗС бензин А-95 подорожчав приблизно на 1,70 гривень за літр, а дизель — на 0,57 гривень, зазначає видання enkorr.

Значна роль у питанні регулювання цін на паливо належить Антимонопольному комітету України, вважає Омельченко.

Нагадаємо, у Києві запроваджували знижки на пальне в найбільших мережах АЗС. Це зробили для розвантаження громадського транспорту після обстрілу столиці в ніч на 6 червня.

Фокус також писав про обвал продажів в Україні дизельних автомобілів, проте моделі Renault ще користуються попитом на ринку.