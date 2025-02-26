Українці відмовляються від дизельних авто: які моделі все ще купують (фото)
В Україні обвалилися продажі нових та вживаних дизельних автомобілів. Найпопулярнішими залишаються моделі Renault.
Початок 2025 року відзначився різким падінням попиту на дизельні авто в Україні. За січень їх поставили на облік лише 4305, що на 27% менше, аніж за аналогічний період минулого року. Таку статистику опублікувала асоціація "Укравтопром".
Нових дизельних авто придбали 903, що на 17% менше, аніж у січні 2024 року. Лідерство у сегменті зберігає кросовер Renault Duster, який нещодавно змінив покоління в Україні. У п’ятірці кращих – лише моделі підвищеної прохідності.
Топ 5 популярних нових авто з дизелем в Україні за січень 2025 року:
- Renault Duster – 144 проданих авто.
- Toyota Land Cruiser Prado – 129 од.
- Toyota Hilux – 66 од.
- Peugeot Landtrek – 62 од.
- Skoda Kodiaq – 41 од.
Вживаних авто з дизелем поставили на облік 3402, що на 29% менше, аніж торік. Серед них переважають моделі С-класу, а лідирує Renault Megane.
Найпопулярніші дизельні авто з пробігом в Україні:
- Renault Megane – 272 зареєстрованих авто.
- Skoda Octavia – 243 од.
- Nissan Qashqai – 229 од.
- Volkwagen Passat – 204 од.
- Volkswagen Golf – 115 од.
Примітно, що продажі електромобілів в Україні продовжують зростати в 2025 році.
Також Фокус писав, що на український ринок виходить флагманський кросовер Opel.