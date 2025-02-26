Українці відмовляються від дизельних авто: які моделі все ще купують (фото)

В Україні обвалилися продажі нових та вживаних дизельних автомобілів. Найпопулярнішими залишаються моделі Renault.

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Початок 2025 року відзначився різким падінням попиту на дизельні авто в Україні. За січень їх поставили на облік лише 4305, що на 27% менше, аніж за аналогічний період минулого року. Таку статистику опублікувала асоціація "Укравтопром".

Нових дизельних авто придбали 903, що на 17% менше, аніж у січні 2024 року. Лідерство у сегменті зберігає кросовер Renault Duster, який нещодавно змінив покоління в Україні. У п’ятірці кращих – лише моделі підвищеної прохідності.

Новий Renault Duster став найпопулярнішим дизельним авто в Україні Фото: Renault

Топ 5 популярних нових авто з дизелем в Україні за січень 2025 року:

Renault Duster – 144 проданих авто. Toyota Land Cruiser Prado – 129 од. Toyota Hilux – 66 од. Peugeot Landtrek – 62 од. Skoda Kodiaq – 41 од.

Renault Megane — найпопулярніше вживане авто з дизелем Фото: Renault

Вживаних авто з дизелем поставили на облік 3402, що на 29% менше, аніж торік. Серед них переважають моделі С-класу, а лідирує Renault Megane.

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Обвалилися майже вдвічі: продажі Tesla в Європі різко впали у 2025 році

Найпопулярніші дизельні авто з пробігом в Україні:

Renault Megane – 272 зареєстрованих авто. Skoda Octavia – 243 од. Nissan Qashqai – 229 од. Volkwagen Passat – 204 од. Volkswagen Golf – 115 од.

Примітно, що продажі електромобілів в Україні продовжують зростати в 2025 році.

Також Фокус писав, що на український ринок виходить флагманський кросовер Opel.