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Авто

Українці відмовляються від дизельних авто: які моделі все ще купують (фото)

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Фото: stock.adobe.com | Попит на дизельні авто в Україні впав на 27%

В Україні обвалилися продажі нових та вживаних дизельних автомобілів. Найпопулярнішими залишаються моделі Renault.

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Початок 2025 року відзначився різким падінням попиту на дизельні авто в Україні. За січень їх поставили на облік лише 4305, що на 27% менше, аніж за аналогічний період минулого року. Таку статистику опублікувала асоціація "Укравтопром".

Нових дизельних авто придбали 903, що на 17% менше, аніж у січні 2024 року. Лідерство у сегменті зберігає кросовер Renault Duster, який нещодавно змінив покоління в Україні. У п’ятірці кращих – лише моделі підвищеної прохідності.

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Новий Renault Duster став найпопулярнішим дизельним авто в Україні
Фото: Renault

Топ 5 популярних нових авто з дизелем в Україні за січень 2025 року:

  1. Renault Duster – 144 проданих авто.
  2. Toyota Land Cruiser Prado – 129 од.
  3. Toyota Hilux – 66 од.
  4. Peugeot Landtrek – 62 од.
  5. Skoda Kodiaq – 41 од.
Renault Megane, дизельні авто, дизельні авто в Україні, Найпопулярніші дизельні авто Fullscreen
Renault Megane — найпопулярніше вживане авто з дизелем
Фото: Renault

Вживаних авто з дизелем поставили на облік 3402, що на 29% менше, аніж торік. Серед них переважають моделі С-класу, а лідирує Renault Megane.

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Найпопулярніші дизельні авто з пробігом в Україні:

  1. Renault Megane – 272 зареєстрованих авто.
  2. Skoda Octavia – 243 од.
  3. Nissan Qashqai – 229 од.
  4. Volkwagen Passat – 204 од.
  5. Volkswagen Golf – 115 од.

Примітно, що продажі електромобілів в Україні продовжують зростати в 2025 році.

Також Фокус писав, що на український ринок виходить флагманський кросовер Opel.