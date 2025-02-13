Українці стали купувати більше електромобілів: найпопулярніші моделі (фото)
Попит на електромобілі в Україні залишається високим. У новому сегменті українці обирають електрокари з Китаю, а у вживаному — Nissan і Tesla.
Продажі електромобілів в Україні продовжують зростати. У січні українці придбали 3637 електричних авто, що на 3% більше, аніж за аналогічний період минулого року. Про це повідомляє асоціація "Укравтопром".
Із цієї кількості 3499 – легкові електрокари, із них 646 є новими, а 2853 – уживаними. Комерційних електромобілів поставили на облік 138, із них 37 – нових.
Найпопулярніші нові електромобілі – переважно моделі китайського виробництва. Лідером є BYD Song Plus.
Топ 5 популярних нових електрокарів в Україні за січень 2025 року:
- BYD Song Plus – 149 проданих авто.
- Zeekr 001 – 59 од.
- Zeekr 7X – 41 од.
- Audi Q4 e-tron – 39 од.
- Volkswagen ID.4 – 39 од.
У вживаному сегменті найбільшим попитом, як і раніше, користуються Nissan Leaf та моделі Tesla.
Найпопулярніші електромобілі з пробігом в Україні:
- Nissan Leaf – 355 зареєстрованих авто.
- Tesla Model Y – 341 од.
- Tesla Model 3 – 312 од.
- Hyundai Kona Electric – 169 од.
- Kia Niro EV – 155 од.
Раніше Фокус розповідав, що в Україні обвалилися продажі авто з Китаю.
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