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Авто

Українці стали купувати більше електромобілів: найпопулярніші моделі (фото)

електромобілі зарядка, електромобілі в Україні, найпопулярніші електромобілі
Фото: carscoops.com | Продажі електрокарів в Україні зростають

Попит на електромобілі в Україні залишається високим. У новому сегменті українці обирають електрокари з Китаю, а у вживаному — Nissan і Tesla.

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Продажі електромобілів в Україні продовжують зростати. У січні українці придбали 3637 електричних авто, що на 3% більше, аніж за аналогічний період минулого року. Про це повідомляє асоціація "Укравтопром".

Із цієї кількості 3499 – легкові електрокари, із них 646 є новими, а 2853 – уживаними. Комерційних електромобілів поставили на облік 138, із них 37 – нових.

BYD Song Plus, електромобілі в Україні, найпопулярніші електромобілі Fullscreen
BYD Song Plus став найпопулярнішим новим електрокаром
Фото: BYD Auto

Найпопулярніші нові електромобілі – переважно моделі китайського виробництва. Лідером є BYD Song Plus.

Топ 5 популярних нових електрокарів в Україні за січень 2025 року:

  1. BYD Song Plus – 149 проданих авто.
  2. Zeekr 001 – 59 од.
  3. Zeekr 7X – 41 од.
  4. Audi Q4 e-tron – 39 од.
  5. Volkswagen ID.4 – 39 од.
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У вживаному сегменті найбільшим попитом, як і раніше, користуються Nissan Leaf та моделі Tesla.

Nissan Leaf, електромобілі в Україні, найпопулярніші електромобілі Fullscreen
У вживаному сегменті лідирує Nissan Leaf
Фото: Nissan

Найпопулярніші електромобілі з пробігом в Україні:

  1. Nissan Leaf – 355 зареєстрованих авто.
  2. Tesla Model Y – 341 од.
  3. Tesla Model 3 – 312 од.
  4. Hyundai Kona Electric – 169 од.
  5. Kia Niro EV – 155 од.

Раніше Фокус розповідав, що в Україні обвалилися продажі авто з Китаю.

Також ми писали, що на український ринок вийде недорогий електрокар Kia.