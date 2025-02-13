Українці стали купувати більше електромобілів: найпопулярніші моделі (фото)

Попит на електромобілі в Україні залишається високим. У новому сегменті українці обирають електрокари з Китаю, а у вживаному — Nissan і Tesla.

Related video

Продажі електромобілів в Україні продовжують зростати. У січні українці придбали 3637 електричних авто, що на 3% більше, аніж за аналогічний період минулого року. Про це повідомляє асоціація "Укравтопром".

Із цієї кількості 3499 – легкові електрокари, із них 646 є новими, а 2853 – уживаними. Комерційних електромобілів поставили на облік 138, із них 37 – нових.

BYD Song Plus став найпопулярнішим новим електрокаром Фото: BYD Auto

Найпопулярніші нові електромобілі – переважно моделі китайського виробництва. Лідером є BYD Song Plus.

Топ 5 популярних нових електрокарів в Україні за січень 2025 року:

BYD Song Plus – 149 проданих авто. Zeekr 001 – 59 од. Zeekr 7X – 41 од. Audi Q4 e-tron – 39 од. Volkswagen ID.4 – 39 од.

Важливо

В Україні з'явиться доступний електрокросовер Chery із запасом ходу понад 500 км (фото)

У вживаному сегменті найбільшим попитом, як і раніше, користуються Nissan Leaf та моделі Tesla.

У вживаному сегменті лідирує Nissan Leaf Фото: Nissan

Найпопулярніші електромобілі з пробігом в Україні:

Nissan Leaf – 355 зареєстрованих авто. Tesla Model Y – 341 од. Tesla Model 3 – 312 од. Hyundai Kona Electric – 169 од. Kia Niro EV – 155 од.

Раніше Фокус розповідав, що в Україні обвалилися продажі авто з Китаю.

Також ми писали, що на український ринок вийде недорогий електрокар Kia.