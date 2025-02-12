Продажі авто з Китаю в Україні обвалилися: які моделі продовжують купувати (фото)

Попит на авто з Китаю в Україні знизився одразу на 40%. Переважна більшість проданих автомобілів є електрокарами.

Related video

У 2025 році українці стали купувати значно менше авто з Китаю. За січень їх продали лише 819. Про це повідомляє асоціація "Укравтопром".

Порівняно з січнем 2024 року відзначається падіння продажів одразу на 40%. У сегменті нових авто попит знизився на 24% (674 од.), а серед уживаних – на 69% (145 од.). Однією з причин обвалу є російська хакерська атака на держреєстри, від якої постраждав і авторинок.

Як і раніше, серед авто з Китаю переважають електромобілі. Їх частка становить 82% від загальної кількості. У лідери сегменту вибрався BYD Song Plus, також популярними моделі Zeekr.

Топ 5 популярних нових авто із КНР в Україні за січень 2025 року:

BYD Song Plus – 155 проданих авто. Zeekr 001 – 59 од. Zeekr 7X – 41 од. Volkswagen ID.4 – 39 од. Audi Q4 e-tron – 39 од.

Важливо

Які нові автомобілі обирають українці в 2025 році (фото)

Найпопулярніші вживані авто з Китаю в Україні:

Zeekr 001 – 18 зареєстрованих авто. Zeekr 7X – 15 од. Polestar 2 – 11 од. Volkswagen ID.4 – 10 од. Audi Q4 e-tron – 8 од.

Між іншим, невдовзі на український ринок вийде недорогий електрокросовер Chery із запасом ходу понад 500 км.

Також Фокус писав, що в Україні знизився попит на вживані автомобілі.