Продажі авто з Китаю в Україні обвалилися: які моделі продовжують купувати (фото)
Попит на авто з Китаю в Україні знизився одразу на 40%. Переважна більшість проданих автомобілів є електрокарами.
У 2025 році українці стали купувати значно менше авто з Китаю. За січень їх продали лише 819. Про це повідомляє асоціація "Укравтопром".
Порівняно з січнем 2024 року відзначається падіння продажів одразу на 40%. У сегменті нових авто попит знизився на 24% (674 од.), а серед уживаних – на 69% (145 од.). Однією з причин обвалу є російська хакерська атака на держреєстри, від якої постраждав і авторинок.
Як і раніше, серед авто з Китаю переважають електромобілі. Їх частка становить 82% від загальної кількості. У лідери сегменту вибрався BYD Song Plus, також популярними моделі Zeekr.
Топ 5 популярних нових авто із КНР в Україні за січень 2025 року:
- BYD Song Plus – 155 проданих авто.
- Zeekr 001 – 59 од.
- Zeekr 7X – 41 од.
- Volkswagen ID.4 – 39 од.
- Audi Q4 e-tron – 39 од.
Найпопулярніші вживані авто з Китаю в Україні:
- Zeekr 001 – 18 зареєстрованих авто.
- Zeekr 7X – 15 од.
- Polestar 2 – 11 од.
- Volkswagen ID.4 – 10 од.
- Audi Q4 e-tron – 8 од.
Між іншим, невдовзі на український ринок вийде недорогий електрокросовер Chery із запасом ходу понад 500 км.
Також Фокус писав, що в Україні знизився попит на вживані автомобілі.