Продажи авто из Китая в Украине обвалились: какие модели продолжают покупать (фото)
Спрос на авто из Китая в Украине снизился сразу на 40%. Подавляющее большинство проданных автомобилей являются электрокарами.
В 2025 году украинцы стали покупать значительно меньше авто из Китая. За январь их продали только 819. Об этом сообщает ассоциация "Укравтопром".
По сравнению с январем 2024 года отмечается падение продаж сразу на 40%. В сегменте новых авто спрос снизился на 24% (674 ед.), а среди подержанных — на 69% (145 ед.). Одной из причин обвала является российская хакерская атака на госреестры, от которой пострадал и авторынок.
Как и раньше, среди авто из Китая преобладают электромобили. Их доля составляет 82% от общего количества. В лидеры сегмента выбрался BYD Song Plus, также популярными модели Zeekr.
Топ 5 популярных новых авто из КНР в Украине за январь 2025 года:
- BYD Song Plus — 155 проданных авто.
- Zeekr 001 — 59 ед.
- Zeekr 7X — 41 ед.
- Volkswagen ID.4 — 39 ед.
- Audi Q4 e-tron — 39 ед.
Самые популярные подержанные авто из Китая в Украине:
- Zeekr 001 — 18 зарегистрированных авто.
- Zeekr 7X — 15 ед.
- Polestar 2 — 11 ед.
- Volkswagen ID.4 — 10 ед.
- Audi Q4 e-tron — 8 ед.
Между прочим, вскоре на украинский рынок выйдет недорогой электрокроссовер Chery с запасом хода более 500 км.
Также Фокус писал, что в Украине снизился спрос на подержанные автомобили.