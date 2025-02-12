Продажи авто из Китая в Украине обвалились: какие модели продолжают покупать (фото)

Спрос на авто из Китая в Украине снизился сразу на 40%. Подавляющее большинство проданных автомобилей являются электрокарами.

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В 2025 году украинцы стали покупать значительно меньше авто из Китая. За январь их продали только 819. Об этом сообщает ассоциация "Укравтопром".

По сравнению с январем 2024 года отмечается падение продаж сразу на 40%. В сегменте новых авто спрос снизился на 24% (674 ед.), а среди подержанных — на 69% (145 ед.). Одной из причин обвала является российская хакерская атака на госреестры, от которой пострадал и авторынок.

Как и раньше, среди авто из Китая преобладают электромобили. Их доля составляет 82% от общего количества. В лидеры сегмента выбрался BYD Song Plus, также популярными модели Zeekr.

Топ 5 популярных новых авто из КНР в Украине за январь 2025 года:

BYD Song Plus — 155 проданных авто. Zeekr 001 — 59 ед. Zeekr 7X — 41 ед. Volkswagen ID.4 — 39 ед. Audi Q4 e-tron — 39 ед.

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Какие новые автомобили выбирают украинцы в 2025 году (фото)

Самые популярные подержанные авто из Китая в Украине:

Zeekr 001 — 18 зарегистрированных авто. Zeekr 7X — 15 ед. Polestar 2 — 11 ед. Volkswagen ID.4 — 10 ед. Audi Q4 e-tron — 8 ед.

Между прочим, вскоре на украинский рынок выйдет недорогой электрокроссовер Chery с запасом хода более 500 км.

Также Фокус писал, что в Украине снизился спрос на подержанные автомобили.