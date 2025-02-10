В 2025 году в Украине снизился спрос на авто с пробегом: какие модели покупают (фото)

Средний возраст импортируемых авто с пробегом в Украине составляет 10 лет. Наибольшим спросом пользуются подержанные Volkswagen, Skoda и Renault.

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Рынок подержанных автомобилей в Украине начал 2025 год с падения. За январь первую регистрацию прошли 14 тыс. авто с пробегом, что на 16% меньше, чем за аналогичный период 2024 года. Об этом сообщает ассоциация "Укравтопром".

Volkswagen Golf остается лидером на рынке Фото: Volkswagen

На подержанный авторынок Украины повлияла хакерская атака РФ на госреестры — это стало одной из причин падения. Средний возраст завезенных авто с пробегом в январе составил 10 лет.

Почти половина зарегистрированных в январе авто с пробегом (46,6%) оснащены бензиновыми двигателями. Доля дизельных автомобилей составляет 24,4%, электрокаров — 20,5%, гибридов — 4,5%, а авто с ГБО — 4%.

Спросом пользуется и Skoda Octavia и Skoda Octavia Фото: Skoda

Как и раньше, украинцы чаще всего выбирают подержанные Volkswagen, Skoda и Renault. Самое популярное авто с пробегом в Украине неизменно — это Volkswagen Golf. Примечательно, что в топ-10 попали сразу три электромобиля.

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Определены самые дорогие и самые дешевые в содержании автомобили на рынке (фото)

Самые популярные подержанные авто в Украине за январь 2025 года:

Volkswagen Golf — 714 зарегистрированных авто. Skoda Octavia — 543 шт. Renault Megane — 527 шт. Volkswagen Tiguan — 407 шт. Audi Q5 — 395 шт. Volkswagen Passat — 359 шт. Nissan Leaf — 355 шт. Tesla Model Y — 341 шт. Nissan Rogue — 322 шт. Tesla Model 3 — 312 шт.

Между прочим, в январе зафиксировали падение продаж и в сегменте новых автомобилей.

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