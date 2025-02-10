У 2025 році в Україні знизився попит на авто з пробігом: які моделі купують (фото)

Середній вік імпортованих авто з пробігом в Україні становить 10 років. Найбільшим попитом користуються вживані Volkswagen, Skoda і Renault.

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Ринок вживаних автомобілів в Україні почав 2025 рік із падіння. За січень першу реєстрацію пройшли 14 тис. авто з пробігом, що на 16% менше, аніж за аналогічний період 2024 року. Про це повідомляє асоціація "Укравтопром".

Volkswagen Golf залишається лідером на ринку Фото: Volkswagen

На вживаний авторинок України вплинула хакерська атака РФ на держреєстри — це стало однією з причин падіння. Середній вік завезених авто з пробігом у січні склав 10 років.

Майже половина зареєстрованих у січні авто з пробігом (46,6%) оснащені бензиновими двигунами. Частка дизельних автомобілів становить 24,4%, електрокарів – 20,5%, гібридів – 4,5%, а авто з ГБО – 4%.

Попитом користується і Skoda Octavia Фото: Skoda

Як і раніше, українці найчастіше обирають вживані Volkswagen, Skoda та Renault. Найпопулярніше авто з пробігом в Україні незмінне – це Volkswagen Golf. Примітно, що до топ-10 потрапили одразу три електромобілі.

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Найпопулярніші вживані авто в Україні за січень 2025 року:

Volkswagen Golf – 714 зареєстрованих авто. Skoda Octavia – 543 од. Renault Megane – 527 од. Volkswagen Tiguan – 407 од. Audi Q5 – 395 од. Volkswagen Passat – 359 од. Nissan Leaf – 355 од. Tesla Model Y – 341 од. Nissan Rogue – 322 од. Tesla Model 3 – 312 од.

Між іншим, у січні зафіксували падіння продажів і в сегменті нових автомобілів.

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