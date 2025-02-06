Які нові автомобілі обирають українці в 2025 році (фото)

Продажі авто в Україні знизилися через хакерську атаку РФ на держреєстри. Найбільшим попитом користуються моделі підвищеної прохідності.

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Авторинок України почав 2025 рік із падіння. За січень продано 4559 нових легкових автомобілів, що на 6,1% менше, аніж за аналогічний період минулого року. Таку статистику опублікувала інформаційно-аналітична група Auto-Consulting.

Основною причиною падіння продажів експерти Auto-Consulting називають хакерську атаку РФ на державні реєстри України. Через це завмер, передусім, вживаний ринок, тому чимало українців не змогли продати старі авто, аби купити нові.

Renault Duster зберіг лідерство на ринку Фото: Renault

Лідерство на ринку зберігають Toyota (791 продане авто) та Renault (357 од.). На третє місце піднялася марка BMW (342 авто), також до п’ятірки кращих потрапили Skoda (302 авто) і BYD (263).

Топ 20 найпопулярніших автобрендів в Україні за січень 2025 року:

Toyota – 791 продане авто. Renault – 357 од. BMW – 342 од. Skoda – 302 од. BYD – 263 од. Volkswagen – 192 од. Hyundai – 190 од. Suzuki – 180 од. Nissan – 169 од. Audi – 152 од. Zeekr – 146 од. Mercedes-Benz – 133 од. Kia – 131 од. Citroen – 128 од. Mazda – 125 од. Mitsubishi – 118 од. Peugeot – 104 од. Lexus – 92 од. Volvo – 89 од. Honda – 84 од.

Toyota RAV4 Фото: Toyota

Найпопулярніше авто в Україні – Renault Duster. Кросовер залишився лідером ринку, проте через зміну поколінь моделі продажі впали до 309 одиниць.

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Друге місце зберігає Toyota RAV4 (190 авто), а на третю позицію піднявся електромобіль BYD Song (180 од.). Варто відзначити, що в топ 10 – одразу 9 моделей підвищеної прохідності.

BYD Song Plus потрапив до трійки лідерів Фото: BYD Auto

Найпопулярніші авто в Україні за січень 2025 року:

Renault Duster – 309 проданих авто. Toyota RAV4 – 190 од. BYD Song – 180 од. Toyota Land Cruiser Prado – 170 од. Toyota Hilux – 161 од. Kia Sportage – 121 од. Hyundai Tucson – 114 од. Skoda Octavia – 110 од. Skoda Kodiaq – 109 од. Nissan Qashqai – 107 од. Mazda CX-5 – 88 од. Suzuki S-Cross – 78 од. Zeekr 001 – 77 од. Citroen C-Elysee – 73 од. Suzuki Vitara – 73 од. Toyota Camry – 70 од. BMW 3 Series – 65 од. Peugeot Landtrek – 65 од. BMW X5 – 59 од. Zeekr 7X – 57 од.

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