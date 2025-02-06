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Авто

Какие новые автомобили выбирают украинцы в 2025 году (фото)

продажа авто, авторынок Украины, самые популярные авто в Украине
Фото: Freepik | Авторынок Украины продемонстрировал падение в январе

Продажи авто в Украине снизились из-за хакерской атаки РФ на госреестры. Наибольшим спросом пользуются модели повышенной проходимости.

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Авторынок Украины начал 2025 год с падения. За январь продано 4559 новых легковых автомобилей, что на 6,1% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Такую статистику опубликовала информационно-аналитическая группа Auto-Consulting.

Основной причиной падения продаж эксперты Auto-Consulting называют хакерскую атаку РФ на государственные реестры Украины. Из-за этого замер, прежде всего, подержанный рынок, поэтому многие украинцы не смогли продать старые авто, чтобы купить новые.

новый Renault Duster Fullscreen
Renault Duster сохранил лидерство на рынке
Фото: Renault

Лидерство на рынке сохраняют Toyota (791 проданное авто) и Renault (357 ед.). На третье место поднялась марка BMW (342 авто), также в пятерку лучших попали Skoda (302 авто) и BYD (263).

Топ 20 самых популярных автобрендов в Украине за январь 2025 года:

  1. Toyota — 791 проданное авто.
  2. Renault — 357 ед.
  3. BMW — 342 ед.
  4. Skoda — 302 ед.
  5. BYD — 263 ед.
  6. Volkswagen — 192 ед.
  7. Hyundai — 190 ед.
  8. Suzuki — 180 ед.
  9. Nissan — 169 ед.
  10. Audi — 152 ед.
  11. Zeekr — 146 ед.
  12. Mercedes-Benz — 133 ед.
  13. Kia — 131 ед.
  14. Citroen — 128 ед.
  15. Mazda — 125 ед.
  16. Mitsubishi — 118 ед.
  17. Peugeot — 104 ед.
  18. Lexus — 92 ед.
  19. Volvo — 89 ед.
  20. Honda — 84 ед.
Toyota RAV4 Fullscreen
Toyota RAV4
Фото: Toyota

Самое популярное авто в Украине — Renault Duster. Кроссовер остался лидером рынка, однако из-за смены поколений модели продажи упали до 309 единиц.

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Второе место сохраняет Toyota RAV4 (190 авто), а на третью позицию поднялся электромобиль BYD Song (180 ед.). Стоит отметить, что в топ 10 — сразу 9 моделей повышенной проходимости.

BYD Song Plus Fullscreen
BYD Song Plus попал в тройку лидеров
Фото: BYD Auto

Самые популярные авто в Украине за январь 2025 года:

  1. Renault Duster — 309 проданных авто.
  2. Toyota RAV4 — 190 ед.
  3. BYD Song — 180 ед.
  4. Toyota Land Cruiser Prado — 170 ед.
  5. Toyota Hilux — 161 ед.
  6. Kia Sportage — 121 ед.
  7. Hyundai Tucson — 114 ед.
  8. Skoda Octavia — 110 ед.
  9. Skoda Kodiaq — 109 ед.
  10. Nissan Qashqai — 107 ед.
  11. Mazda CX-5 — 88 ед.
  12. Suzuki S-Cross — 78 ед.
  13. Zeekr 001 — 77 ед.
  14. Citroen C-Elysee — 73 ед.
  15. Suzuki Vitara — 73 ед.
  16. Toyota Camry — 70 ед.
  17. BMW 3 Series — 65 ед.
  18. Peugeot Landtrek — 65 ед.
  19. BMW X5 — 59 ед.
  20. Zeekr 7X — 57 ед.

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