Какие новые автомобили выбирают украинцы в 2025 году (фото)
Продажи авто в Украине снизились из-за хакерской атаки РФ на госреестры. Наибольшим спросом пользуются модели повышенной проходимости.
Авторынок Украины начал 2025 год с падения. За январь продано 4559 новых легковых автомобилей, что на 6,1% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Такую статистику опубликовала информационно-аналитическая группа Auto-Consulting.
Основной причиной падения продаж эксперты Auto-Consulting называют хакерскую атаку РФ на государственные реестры Украины. Из-за этого замер, прежде всего, подержанный рынок, поэтому многие украинцы не смогли продать старые авто, чтобы купить новые.
Лидерство на рынке сохраняют Toyota (791 проданное авто) и Renault (357 ед.). На третье место поднялась марка BMW (342 авто), также в пятерку лучших попали Skoda (302 авто) и BYD (263).
Топ 20 самых популярных автобрендов в Украине за январь 2025 года:
- Toyota — 791 проданное авто.
- Renault — 357 ед.
- BMW — 342 ед.
- Skoda — 302 ед.
- BYD — 263 ед.
- Volkswagen — 192 ед.
- Hyundai — 190 ед.
- Suzuki — 180 ед.
- Nissan — 169 ед.
- Audi — 152 ед.
- Zeekr — 146 ед.
- Mercedes-Benz — 133 ед.
- Kia — 131 ед.
- Citroen — 128 ед.
- Mazda — 125 ед.
- Mitsubishi — 118 ед.
- Peugeot — 104 ед.
- Lexus — 92 ед.
- Volvo — 89 ед.
- Honda — 84 ед.
Самое популярное авто в Украине — Renault Duster. Кроссовер остался лидером рынка, однако из-за смены поколений модели продажи упали до 309 единиц.Важно
Второе место сохраняет Toyota RAV4 (190 авто), а на третью позицию поднялся электромобиль BYD Song (180 ед.). Стоит отметить, что в топ 10 — сразу 9 моделей повышенной проходимости.
Самые популярные авто в Украине за январь 2025 года:
- Renault Duster — 309 проданных авто.
- Toyota RAV4 — 190 ед.
- BYD Song — 180 ед.
- Toyota Land Cruiser Prado — 170 ед.
- Toyota Hilux — 161 ед.
- Kia Sportage — 121 ед.
- Hyundai Tucson — 114 ед.
- Skoda Octavia — 110 ед.
- Skoda Kodiaq — 109 ед.
- Nissan Qashqai — 107 ед.
- Mazda CX-5 — 88 ед.
- Suzuki S-Cross — 78 ед.
- Zeekr 001 — 77 ед.
- Citroen C-Elysee — 73 ед.
- Suzuki Vitara — 73 ед.
- Toyota Camry — 70 ед.
- BMW 3 Series — 65 ед.
- Peugeot Landtrek — 65 ед.
- BMW X5 — 59 ед.
- Zeekr 7X — 57 ед.
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