Какие новые автомобили выбирают украинцы в 2025 году (фото)

Продажи авто в Украине снизились из-за хакерской атаки РФ на госреестры. Наибольшим спросом пользуются модели повышенной проходимости.

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Авторынок Украины начал 2025 год с падения. За январь продано 4559 новых легковых автомобилей, что на 6,1% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Такую статистику опубликовала информационно-аналитическая группа Auto-Consulting.

Основной причиной падения продаж эксперты Auto-Consulting называют хакерскую атаку РФ на государственные реестры Украины. Из-за этого замер, прежде всего, подержанный рынок, поэтому многие украинцы не смогли продать старые авто, чтобы купить новые.

Renault Duster сохранил лидерство на рынке Фото: Renault

Лидерство на рынке сохраняют Toyota (791 проданное авто) и Renault (357 ед.). На третье место поднялась марка BMW (342 авто), также в пятерку лучших попали Skoda (302 авто) и BYD (263).

Топ 20 самых популярных автобрендов в Украине за январь 2025 года:

Toyota — 791 проданное авто. Renault — 357 ед. BMW — 342 ед. Skoda — 302 ед. BYD — 263 ед. Volkswagen — 192 ед. Hyundai — 190 ед. Suzuki — 180 ед. Nissan — 169 ед. Audi — 152 ед. Zeekr — 146 ед. Mercedes-Benz — 133 ед. Kia — 131 ед. Citroen — 128 ед. Mazda — 125 ед. Mitsubishi — 118 ед. Peugeot — 104 ед. Lexus — 92 ед. Volvo — 89 ед. Honda — 84 ед.

Toyota RAV4 Фото: Toyota

Самое популярное авто в Украине — Renault Duster. Кроссовер остался лидером рынка, однако из-за смены поколений модели продажи упали до 309 единиц.

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Второе место сохраняет Toyota RAV4 (190 авто), а на третью позицию поднялся электромобиль BYD Song (180 ед.). Стоит отметить, что в топ 10 — сразу 9 моделей повышенной проходимости.

BYD Song Plus попал в тройку лидеров Фото: BYD Auto

Самые популярные авто в Украине за январь 2025 года:

Renault Duster — 309 проданных авто. Toyota RAV4 — 190 ед. BYD Song — 180 ед. Toyota Land Cruiser Prado — 170 ед. Toyota Hilux — 161 ед. Kia Sportage — 121 ед. Hyundai Tucson — 114 ед. Skoda Octavia — 110 ед. Skoda Kodiaq — 109 ед. Nissan Qashqai — 107 ед. Mazda CX-5 — 88 ед. Suzuki S-Cross — 78 ед. Zeekr 001 — 77 ед. Citroen C-Elysee — 73 ед. Suzuki Vitara — 73 ед. Toyota Camry — 70 ед. BMW 3 Series — 65 ед. Peugeot Landtrek — 65 ед. BMW X5 — 59 ед. Zeekr 7X — 57 ед.

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