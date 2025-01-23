Кроссоверы — не в лидерах: названы самые популярные авто в Европе за 2024 год (фото)
Европейцы в 2024 году отдавали предпочтение компактным городским авто. В тройке лучших моделей — ни одного кроссовера, а прошлогодний лидер Tesla Model Y опустился на четвертое место.
Авторынок Европы продемонстрировал незначительный рост в 2024 году. Всего продано 12 963 614 новых легковых машин, что на 0,9% больше, чем годом ранее. Такую статистику опубликовала Ассоциация европейских автопроизводителей (ACEA).
Наибольший рост продемонстрировала Польша — 16,1%. Вместе с тем, на ключевых рынках отмечается падение — во Франции (-3,2%), Германии (-1%) и Италии (-0,5%).
Упали и продажи электромобилей в Европе. Их приобрели 1 447 934, что на 6% меньше, чем в 2023 году. В то же время, отмечается рост спроса на гибриды: их купили на 14% больше — 4 047 806 ед.
Лидеры рынка остались неизменными. В тройке лучших — концерны Volkswagen Group, Stellantis и Renault Group.
Топ 10 лидеров европейского рынка за 2024 год:
- Volkswagen Group — 3 407 242 авто (+2,5%).
- Stellantis — 1 969 594 ед. (-7,3%).
- Renault Group — 1 282 453 ед. (+3,2%).
- Hyundai-Kia — 1 063 517 ед. (-3,9%).
- Toyota Motor — 1 006 073 ед. (+13,1%).
- BMW Group — 923 202 ед. (+1%).
- Mercedes-Benz — 696 907 ед. (-0,4%).
- Ford Motor — 426 307 ед. (-17%).
- Volvo Cars — 369 689 ед. (+28,4%).
- Tesla — 327 034 ед. (-10,8%).
Изменились и модели-лидеры. Первое место вернула себе бюджетная Dacia Sandero, а прошлогодний лидер Tesla Model Y опустился сразу на четвертое место. Мало того, впервые за долгое время в тройке лучших нет ни одного кроссовера, зато туда вернулся VW Golf. Европейцы отдают предпочтение компактным хэтчбекам.
Самые популярные авто в Европе за 2024 год:
- Dacia Sandero — 270 111 проданных авто (+14,3%).
- Renault Clio — 216 569 ед. (+6,5%).
- Volkswagen Golf — 216 549 ед. (+17,5%).
- Tesla Model Y — 210 484 ед. (-17,1%).
- Volkswagen T-Roc — 203 611 ед. (-1,5%).
- Peugeot 208 — 199 820 ед. (+2,7%).
- Volkswagen Tiguan — 195 297 ед. (+12,1%).
- Toyota Yaris Cross — 194 512 ед. (+10,1%).
- Skoda Octavia — 182 801 ед. (+13,3%).
- Toyota Yaris — 180 806 ед. (+13,8%).
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