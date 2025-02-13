Украинцы стали покупать больше электромобилей: самые популярные модели (фото)

Спрос на электромобили в Украине остается высоким. В новом сегменте украинцы выбирают электрокары из Китая, а в подержанном — Nissan и Tesla.

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Продажи электромобилей в Украине продолжают расти. В январе украинцы приобрели 3637 электрических авто, что на 3% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом сообщает ассоциация "Укравтопром".

Из этого количества 3499 — легковые электрокары, из них 646 являются новыми, а 2853 — подержанными. Коммерческих электромобилей поставили на учет 138, из них 37 — новых.

BYD Song Plus стал самым популярным новым электрокаром BYD Song Plus стал самым популярным Фото: BYD Auto

Самые популярные новые электромобили — преимущественно модели китайского производства. Лидером является BYD Song Plus.

Топ 5 популярных новых электрокаров в Украине за январь 2025 года:

BYD Song Plus — 149 проданных авто. Zeekr 001 — 59 ед. Zeekr 7X — 41 ед. Audi Q4 e-tron — 39 ед. Volkswagen ID.4 — 39 ед.

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В подержанном сегменте наибольшим спросом по-прежнему пользуются Nissan Leaf и модели Tesla.

В подержанном сегменте лидирует Nissan Leaf Фото: Nissan

Самые популярные электромобили с пробегом в Украине:

Nissan Leaf — 355 зарегистрированных авто. Tesla Model Y — 341 ед. Tesla Model 3 — 312 ед. Hyundai Kona Electric — 169 ед. Kia Niro EV — 155 ед.

Ранее Фокус рассказывал, что в Украине обвалились продажи авто из Китая.

Также мы писали, что на украинский рынок выйдет недорогой электрокар Kia.