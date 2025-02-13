Украинцы стали покупать больше электромобилей: самые популярные модели (фото)
Спрос на электромобили в Украине остается высоким. В новом сегменте украинцы выбирают электрокары из Китая, а в подержанном — Nissan и Tesla.
Продажи электромобилей в Украине продолжают расти. В январе украинцы приобрели 3637 электрических авто, что на 3% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом сообщает ассоциация "Укравтопром".
Из этого количества 3499 — легковые электрокары, из них 646 являются новыми, а 2853 — подержанными. Коммерческих электромобилей поставили на учет 138, из них 37 — новых.
Самые популярные новые электромобили — преимущественно модели китайского производства. Лидером является BYD Song Plus.
Топ 5 популярных новых электрокаров в Украине за январь 2025 года:
- BYD Song Plus — 149 проданных авто.
- Zeekr 001 — 59 ед.
- Zeekr 7X — 41 ед.
- Audi Q4 e-tron — 39 ед.
- Volkswagen ID.4 — 39 ед.
В подержанном сегменте наибольшим спросом по-прежнему пользуются Nissan Leaf и модели Tesla.
Самые популярные электромобили с пробегом в Украине:
- Nissan Leaf — 355 зарегистрированных авто.
- Tesla Model Y — 341 ед.
- Tesla Model 3 — 312 ед.
- Hyundai Kona Electric — 169 ед.
- Kia Niro EV — 155 ед.
Ранее Фокус рассказывал, что в Украине обвалились продажи авто из Китая.
Также мы писали, что на украинский рынок выйдет недорогой электрокар Kia.