Украинцы отказываются от дизельных авто: какие модели все еще покупают (фото)

В Украине обвалились продажи новых и подержанных дизельных автомобилей. Самыми популярными остаются модели Renault.

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Начало 2025 года отметилось резким падением спроса на дизельные авто в Украине. За январь их поставили на учет только 4305, что на 27% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Такую статистику опубликовала ассоциация "Укравтопром".

Новых дизельных авто приобрели 903, что на 17% меньше, чем в январе 2024 года. Лидерство в сегменте сохраняет кроссовер Renault Duster, который недавно сменил поколение в Украине. В пятерке лучших — только модели повышенной проходимости.

Новый Renault Duster стал самым популярным дизельным авто в Украине Фото: Renault

Топ 5 популярных новых авто с дизелем в Украине за январь 2025 года:

Renault Duster — 144 проданных авто. Toyota Land Cruiser Prado — 129 ед. Toyota Hilux — 66 ед. Peugeot Landtrek — 62 ед. Skoda Kodiaq — 41 ед.

Renault Megane — самое популярное подержанное авто с дизелем Фото: Renault

Подержанных авто с дизелем поставили на учет 3402, что на 29% меньше, чем в прошлом году. Среди них преобладают модели С-класса, а лидирует Renault Megane.

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Самые популярные дизельные авто с пробегом в Украине:

Renault Megane — 272 зарегистрированных авто. Skoda Octavia — 243 ед. Nissan Qashqai — 229 ед. Volkwagen Passat — 204 ед. Volkswagen Golf — 115 ед.

Примечательно, что продажи электромобилей в Украине продолжают расти в 2025 году.

Также Фокус писал, что на украинский рынок выходит флагманский кроссовер Opel.