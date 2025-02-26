Украинцы отказываются от дизельных авто: какие модели все еще покупают (фото)
В Украине обвалились продажи новых и подержанных дизельных автомобилей. Самыми популярными остаются модели Renault.
Начало 2025 года отметилось резким падением спроса на дизельные авто в Украине. За январь их поставили на учет только 4305, что на 27% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Такую статистику опубликовала ассоциация "Укравтопром".
Новых дизельных авто приобрели 903, что на 17% меньше, чем в январе 2024 года. Лидерство в сегменте сохраняет кроссовер Renault Duster, который недавно сменил поколение в Украине. В пятерке лучших — только модели повышенной проходимости.
Топ 5 популярных новых авто с дизелем в Украине за январь 2025 года:
- Renault Duster — 144 проданных авто.
- Toyota Land Cruiser Prado — 129 ед.
- Toyota Hilux — 66 ед.
- Peugeot Landtrek — 62 ед.
- Skoda Kodiaq — 41 ед.
Подержанных авто с дизелем поставили на учет 3402, что на 29% меньше, чем в прошлом году. Среди них преобладают модели С-класса, а лидирует Renault Megane.
Самые популярные дизельные авто с пробегом в Украине:
- Renault Megane — 272 зарегистрированных авто.
- Skoda Octavia — 243 ед.
- Nissan Qashqai — 229 ед.
- Volkwagen Passat — 204 ед.
- Volkswagen Golf — 115 ед.
Примечательно, что продажи электромобилей в Украине продолжают расти в 2025 году.
Также Фокус писал, что на украинский рынок выходит флагманский кроссовер Opel.