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Авто

Украинцы отказываются от дизельных авто: какие модели все еще покупают (фото)

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Фото: stock.adobe.com | Спрос на дизельные авто в Украине упал на 27%

В Украине обвалились продажи новых и подержанных дизельных автомобилей. Самыми популярными остаются модели Renault.

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Начало 2025 года отметилось резким падением спроса на дизельные авто в Украине. За январь их поставили на учет только 4305, что на 27% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Такую статистику опубликовала ассоциация "Укравтопром".

Новых дизельных авто приобрели 903, что на 17% меньше, чем в январе 2024 года. Лидерство в сегменте сохраняет кроссовер Renault Duster, который недавно сменил поколение в Украине. В пятерке лучших — только модели повышенной проходимости.

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Новый Renault Duster стал самым популярным дизельным авто в Украине
Фото: Renault

Топ 5 популярных новых авто с дизелем в Украине за январь 2025 года:

  1. Renault Duster — 144 проданных авто.
  2. Toyota Land Cruiser Prado — 129 ед.
  3. Toyota Hilux — 66 ед.
  4. Peugeot Landtrek — 62 ед.
  5. Skoda Kodiaq — 41 ед.
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Renault Megane — самое популярное подержанное авто с дизелем
Фото: Renault

Подержанных авто с дизелем поставили на учет 3402, что на 29% меньше, чем в прошлом году. Среди них преобладают модели С-класса, а лидирует Renault Megane.

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Самые популярные дизельные авто с пробегом в Украине:

  1. Renault Megane — 272 зарегистрированных авто.
  2. Skoda Octavia — 243 ед.
  3. Nissan Qashqai — 229 ед.
  4. Volkwagen Passat — 204 ед.
  5. Volkswagen Golf — 115 ед.

Примечательно, что продажи электромобилей в Украине продолжают расти в 2025 году.

Также Фокус писал, что на украинский рынок выходит флагманский кроссовер Opel.