"Всі, хто рухається": влада Києва домовилась за знижки на паливо у столичних АЗС

Усі мешканці Києва можуть до кінця доби придбати паливо у найбільших мережах АЗС Києва за знижками, які ці мережі самостійно визначать. Це пов'язано з тим, що рух столицею ускладнений через російський обстріл Києва у ніч на 6 червня.

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Про це повідомив начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко.

"На жаль, сьогодні внаслідок російської атаки постраждали колії Київського метрополітену. Рух по одній з гілок метрополітену був неможливий, і в місті виникла, мʼяко кажучи, ускладнена транспортна ситуація", — написав Ткаченко.

Він пояснив, що ремонт колій можна було б здійснити за кілька годин, проте керівництво метрополітену відмовилось від допомоги Укрзалізниці, що й змусило киян та гостей столиці значно довше бути в дорозі та значно більше використовувати автотранспорт та паливо.

"Я звернувся до мереж АЗС. Всі хто зараз рухається Києвом — отримають знижки на АЗС всіх основних мереж в столиці. Знижка почне діяти в найближчі хвилини і до кінця доби. Обсяг знижок компанії визначають відповідно до своїх спроможностей", — наголосив Ткаченко.

За його словами, такий крок буде "хоч якоюсь компенсацією за незручності від міста в такий складний день".

Нагадаємо, у ніч на 6 червня ЗС РФ здійснили масовану атаку на Україну.

Через цю атаку у Києві були пошкоджені колії столичного метрополітену. Влада Києва зранку 6 червня обіцяла, що метро добу відновлюватиметься після російської атаки.