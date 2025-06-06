"Все, кто движется": власти Киева договорились о скидках на топливо в столичных АЗС

Все жители Киева могут до конца суток приобрести топливо в крупнейших сетях АЗС Киева по скидкам, которые эти сети самостоятельно определят. Это связано с тем, что движение по столице затруднено из-за российского обстрела Киева в ночь на 6 июня.

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Об этом сообщил начальник Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко.

"К сожалению, сегодня в результате российской атаки пострадали пути Киевского метрополитена. Движение по одной из веток метрополитена было невозможно, и в городе возникла, мягко говоря, осложненная транспортная ситуация", — написал Ткаченко.

Он пояснил, что ремонт путей можно было бы осуществить за несколько часов, однако руководство метрополитена отказалось от помощи Укрзализныци, что и заставило киевлян и гостей столицы значительно дольше быть в пути и значительно больше использовать автотранспорт и топливо.

"Я обратился к сетям АЗС. Все кто сейчас движется по Киеву — получат скидки на АЗС всех основных сетей в столице. Скидка начнет действовать в ближайшие минуты и до конца суток. Объем скидок компании определяют в соответствии со своими возможностями", — подчеркнул Ткаченко.

По его словам, такой шаг будет "хоть какой-то компенсацией за неудобства от города в такой сложный день".

Напомним, в ночь на 6 июня ВС РФ осуществили массированную атаку на Украину.

Из-за этой атаки в Киеве были повреждены пути столичного метрополитена. Власти Киева утром 6 июня обещали, что метро сутки будет восстанавливаться после российской атаки.