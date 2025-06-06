"Повреждены пути": в Киеве метро сутки будет восстанавливаться после российской атаки

Красная ветка метро киевского метрополитена 6 июня будет работать только от станции "Академгородок" до станции "Арсенальная", на остальном участке — сутки будут продолжаться восстановительные работы после российской атаки.

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Об этом сообщила пресс-служба Киевской городской государственной администрации.

"В результате массированного обстрела столицы повреждены пути и кабели на перегоне метрополитена между станциями "Дарница"-"Левобережная" красной линии метро Поезда будут двигаться только между станциями "Академгородок" — "Арсенальная" с интервалом ориентировочно 6 минут", — говорится в сообщении.

В КГГА уточнили, что наземная часть станций "Днепр" — "Лесная" временно закрыты на вход и выход.

"На месте работают все необходимые специалисты, в частности специалисты по восстановлению и ремонту путей и сетей метрополитена. Ориентировочный срок работ — сутки", — отметили в ведомстве.

Там также попросили киевлян с пониманием отнестись к ситуации, сложившейся в результате вражеского обстрела, ведь пока пути не отремонтируют, для перевозки пассажиров смогут привлечь только те поезда метро, которые находились на ночном отстое в тупиках подземных станций.

О дополнительном наземном транспорте и восстановлении работы всей красной линии в КГГА пообещали сообщить дополнительно.

Напомним, в ночь на 6 июня ВС РФ осуществили массированную атаку на Украину.

3 июня ВС РФ ударили по центру Сум из реактивных систем залпового огня.