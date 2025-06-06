"Пошкоджено колії": у Києві метро добу відновлюватиметься після російської атаки

Червона гілка метро київського метрополітену 6 червня працюватиме лише від станції "Академмістечко" до станції "Арсенальна", на решті ділянки — добу триватимуть відновлювальні роботи після російської атаки.

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Про це повідомила пресслужба Київської міської державної адміністрації.

"Унаслідок масованого обстрілу столиці пошкоджено колії та кабелі на перегоні метрополітену між станціями "Дарниця"-"Лівобережна" червоної лінії метро Поїзди рухатимуться лише між станціями "Академмістечко" — "Арсенальна" з інтервалом орієнтовно 6 хвилин", — йдеться у повідомленні.

В КМДА уточнили, що наземна частина станцій "Дніпро" — "Лісова" тимчасово закриті на вхід та вихід.

"На місці працюють всі необхідні фахівці, зокрема фахівці з відновлення і ремонту колій та мереж метрополітену. Орієнтовний термін робіт — доба", — зазначили у відомстві.

Там також попросили киян з розумінням поставитись до ситуації, що склалась внаслідок ворожого обстрілу, адже доки колії не відремонтують, для перевезення пасажирів зможуть залучити лише ті поїзди метро, які перебували на нічному відстої у тупиках підземних станцій.

Про додатковий наземний транспорт та відновлення роботи усієї червоної лінії в КМДА пообіцяли повідомити додатково.

Нагадаємо, у ніч на 6 червня ЗС РФ здійснили масовану атаку на Україну.

3 червня ЗС РФ вдарили по центру Сум із реактивних систем залпового вогню.