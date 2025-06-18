Бензин – до 65 гривен за литр: в Украине подорожает топливо из-за войны на Ближнем Востоке, – прогноз

Резкий скачок цен на топливо в украинских сетях АЗС ожидается из-за обострения ситуации на Ближнем Востоке. Бензин А-95 подорожает до 65 гривен за литр и это — не предел.

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Стоимость топлива подорожает при сценарии продолжения войны Израиля и Ирана средней интенсивности в течение нескольких недель. Об этом сказал директор энергетических программ Центра Разумкова Владимир Омельченко агентству "РБК-Украина".

Данный прогноз не включает возможные атаки судов в Ормузском проливе. Судоходство в этом районе сталкивается с большими трудностями из-за условий безопасности и постоянных обстрелов.

При этом мировая цена на нефть, по прогнозам эксперта, будет на уровне 75-80 долларов за баррель.

"Цена [топлива на АЗС в Украине] уже растет, хотя еще инерция не дошла до наших нефтепродуктов, но под этим поводом некоторые сети реагируют и пытаются заработать сверхприбыли", — сказал он.

Особенно чувственным к ситуации на Ближнем Востоке оказался дизель, взлетевший в цене более чем на 4 гривны за литр в опте. На АЗС бензин А-95 подорожал примерно на 1,70 гривен за литр, а дизель — на 0,57 гривен, отмечает издание enkorr.

Значительная роль в вопросе регулирования цен на топливо принадлежит Антимонопольному комитету Украины, считает Омельченко.

Напомним, в Киеве вводили скидки на топливо в крупнейших сетях АЗС. Это сделали для разгрузки общественного транспорта после обстрела столицы в ночь на 6 июня.

Фокус также писал про обвал продаж в Украине дизельных автомобилей, однако модели Renault еще пользуются спросом на рынке.