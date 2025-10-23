Стабильность отопительного сезона в Украине под угрозой, ведь в октябре РФ нанесла крупнейшие массированные удары по украинской газодобывающей инфраструктуре. Поэтому, начнут ли отапливать дома вовремя, как будем зимовать и где искать поддержки, если тепла не будет?

Только за один месяц Россия по меньшей мере шесть раз наносила массированные удары по украинской газодобывающей инфраструктуре, вызвав, по словам руководства "Нафтогаза", "критические разрушения". Это резко снизило суточную добычу. В то же время правительство пока не планирует повышение тарифов на газ для населения, а что касается дат отопительного сезона, то их принимают органы местного самоуправления самостоятельно. В то же время эксперты предупреждают, что главной задачей этой зимой будет не финансовая, а физическая безопасность его поставок.

Состояние газовой системы и риски

Подготовка к отопительному сезону 2025-2026 гг происходит под знаком беспрецедентной угрозы. В октябре российские атаки по газовой инфраструктуре, расположенной в Харьковской и Полтавской областях, вызвали значительные разрушения. Часть объектов газовой отрасли временно выведена из строя. Повреждения затронули как объекты добычи, так и системы транспортировки и распределения. И хотя аварийные и ремонтные бригады работают круглосуточно, а газоснабжение критической инфраструктуры и населения восстанавливается максимально оперативно, эксперты отмечают, что Россия имеет целью создать системный энергетический кризис в Украине.

Атаки по газодобыче и риски срыва отопительного сезона 2025 года Фото: Открытые источники

"Постоянные обстрелы газовой инфраструктуры — это не просто разрушения. В отличие от электроэнергетики, критические повреждения магистральных газопроводов могут иметь более длительные и сложные последствия для восстановления. На сегодня ключевой гарантией стабильности являются большие объемы газа в подземных хранилищах (ПХГ) и оперативность ремонта. Однако, каждый новый массированный удар снижает запас прочности системы", — говорит эксперт Института энергетических стратегий Юрий Корольчук.

Фокус собрал данные, примерно отражающие состояние газовых хранилищ Украины на фоне российских ударов.

Показник Значення-офіційні цілі Наслідки ударів РФ Цільовий обсяг газу на початок ОЗ 2025/2026 13,2 млрд кубометрів Це мінімально необхідний обсяг, визначений урядом для стабільного проходження опалювального сезону. Фактичний обсяг у ПСГ (початок жовтня 2025) Понад 13 млрд кубометрів (за заявами "Нафтогазу" / 12,055 млрд на 14.09.2025 за даними ExPro) На початок жовтня "Нафтогаз" повідомив про виконання плану закачування на 95-97%. Обсяг, порівняно з 2024 роком, у вересні був вищим, зокрема завдяки збільшеному імпорту. Основна проблема (видобуток) Пошкодження і руйнування значної частини газовидобувної інфраструктури (за оцінками експертів після масованих атак на початку жовтня) Найбільш руйнівна атака (по газовидобувних потужностях у Харківській та Полтавській областях) призвела до зниження добового видобутку (з 50 млн м³ до 43-44 млн м³). Втрати невідворотні, ремонт може тривати місяці. Прямі удари по ПСГ Фіксувалися удари по наземній інфраструктурі сховищ (зокрема на заході України) Атаки були спрямовані на наземну інфраструктуру, а не на самі резервуари, що мінімізувало ризик катастрофічних втрат газу. Проте, це впливає на технічну надійність та здатність оперативно закачувати/відбирати газ. Потреба в імпорті Від 2 млрд кубометрів до 4,5 млрд кубометрів (додатково до кінця опалювального сезону 2026 р) Внаслідок втрат у видобутку, Україна змушена різко збільшити імпорт газу з ЄС (через механізм свопу), що потребує залучення значних фінансових ресурсів

*Данные приведены на основе официальных заявлений правительства, руководства "Нафтогаза" и независимых, но авторитетных международных и национальных экспертных/аналитических источников.

Есть ли запасы газа в украинских хранилищах

Как отметил энергетический эксперт, директор по исследованиям DiXi Group Роман Ницович, интенсивные атаки привели к проседанию объемов закачки и зависимости от импорта.

Из-за интенсивных вражеских атак есть потребность контрактирования дополнительного объема импортного ресурса

"У нас продолжается сейчас сезон закачки газа. Мы уже достигли показателя в 13,2 млрд кубометров. Фактически у нас было 8,4 млрд кубометров закачано рабочего объема — того, который мы можем поднять без ущерба работе самих хранилищ. Конечно, из-за ударов РФ объемы закачки просели: если раньше более 20 млн куб м газа в сутки уходило на закачку, то сейчас цифры снизились. Среднесуточный объем закачки за предыдущую неделю, до 13 октября, составлял около 18,5 млн кубометров", — рассказал эксперт.

Он прогнозирует, что сезон отбора газа начнется в начале ноября, а его динамика будет зависеть от успеха восстановления добычи и импорта.

"Поэтому тот консервативный сценарий, который рисовали, скорее всего, мы достигнем, но из-за интенсивных вражеских атак есть потребность контрактирования дополнительного объема импортного ресурса. По оптимистическим расчетам, не менее 2 млрд кубометров, пессимистично может быть вдвое больше — 4-4,5 млрд", — отметил Ницович.

По его мнению, Украина должна продолжать говорить с партнерами о такой поддержке.

Даты отопительного сезона в Украине Фото: Unsplash

Когда начнется отопительный сезон: заявления властей и даты

Министерство энергетики официально подтвердило, что решение о старте отопительного периода полностью относится к компетенции органов местного самоуправления. Традиционно, тепло подается, когда среднесуточная температура в регионе опускается ниже +8°C в течение трех суток подряд. В Минэнерго отдельно опровергли распространенную информацию о фиксированном начале 1 ноября. Эта дата, указанная в постановлении Кабмина, является чисто технической терминологией и касается продолжения действия механизма возложения специальных обязанностей (ПСО): фиксация цен на природный газ для населения и производителей тепла гарантированно сохранится до 31 марта 2026 года. Ведомство подчеркнуло, что правительство "приняло все соответствующие постановления" для планового и бесперебойного старта сезона.

Большинство громад Украины начнут отопительный сезон в конце октября.

Традиционно, тепло подается, когда среднесуточная температура в регионе опускается ниже +8°C в течение трех суток подряд

"Мы ожидаем начало отопительного сезона в конце октября. В большинстве регионов тепло начнут подавать, когда среднесуточная температура три дня подряд будет ниже +8 градусов. В некоторых общинах подключение стартовало уже на этой неделе — первыми традиционно будут больницы, школы, детсады", — заявил вице-премьер-министр по восстановлению Украины Александр Кубраков 18 октября во время брифинга Министерства развития общин, территорий и инфраструктуры.

Столичный голова Виталий Кличко 23 октября предоставил свой прогноз относительно отопительного сезона 2025-2026.

Он отметил, что массированные российские обстрелы вызвали сложную ситуацию в энергосистеме.

"Сегодня перед нами вызовы прохождения самого сложного за все годы полномасштабной войны отопительного сезона. Потому что враг особенно оголтело и систематически атакует одновременно все энерго- и теплогенерирующие объекты", — написал Кличко.

Он напомнил о Черниговской, Сумской областях и городе Славутич, где уже сложилась критическая ситуация из-за вражеских атак на энергосистему.

Кличко подтвердил, что городские власти, усвоив уроки предыдущих лет, провели масштабную подготовку к сезону 2025-2026. Она охватила как ремонт поврежденных сетей и котельных, так и формирование мощного запаса мобильных котельных и источников питания. Более того, выполнены все требования Генштаба ВСУ по физической защите объектов. Следующим шагом является финансовый маневр: необходимо перераспределить средства из городского бюджета для обеспечения дополнительными генераторами систем водоканала.

Ситуация с каждым обстрелом будет ухудшаться — это факт, это аксиома. С каждой атакой растут риски для энергетической инфраструктуры, и соответственно начало отопительного сезона может оттягиваться

Во Львове мэр Андрей Садовый сообщил, что тепло в больницах уже есть, а подключение жилых домов ожидается с 24-26 октября.

В Харькове из-за последствий обстрелов некоторые котельные работают в тестовом режиме. Городские власти обещают подать тепло во все районы до 1 ноября.

Город Днепр технически готов, но запуск планируется после стабилизации температуры ниже +8°C.

В то же время эксперты по ЖКХ и энергетике предупреждают о возможном отложении отопительного сезона в Украине.

"Ситуация с каждым обстрелом будет ухудшаться — это факт, это аксиома. С каждой атакой растут риски для энергетической инфраструктуры, и соответственно начало отопительного сезона может оттягиваться. Потому что с каждым ударом добавляется все больше проблем: повреждаются магистральные линии, подстанции, системы теплоснабжения. В некоторых регионах запуск тепла могут отложить, чтобы сначала стабилизировать подачу электроэнергии и воды", — комментирует ситуацию эксперт по вопросам ЖКХ и энергетики, основатель ОО "Союз потребителей коммунальных услуг" Олег Попенко.

Напомним, Фокус уже писал ранее, что подготовка к отопительному сезону подходит к концу. Формирование запасов газа практически завершено — план выполнен на 99,5%. Это позволит покрыть необходимую часть гарантированного потребления и обеспечит страну теплом в зимний период, отмечал заместитель министра энергетики Николай Колесник.

Между тем нардеп Алексей Гончаренко после российского массированного удара по Украине 22 октября писал, что вражеские атаки "выбили" почти всю украинскую газовую систему и этой зимой отопление в Украине "под вопросом".