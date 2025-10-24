Правительство продлило программы субсидий и льгот для тех, кто нуждается в поддержке, в частности — помощь на твердое топливо. Что касается тарифов на газ, то Фокус разобрался в актуальной ситуации.

Тарифы на природный газ остаются фиксированными. Согласно публичным заявлениям представителей власти и информации от газоснабжающих компаний, в частности, крупнейшего поставщика, ГК "Нафтогаз Украины", тариф для большинства населения (клиентов "Нафтогаза") составляет 7,96 грн за 1 м³ (с НДС). Эта цена зафиксирована до конца отопительного сезона (ориентировочно до 30 апреля 2026 года) благодаря действию моратория на повышение стоимости коммунальных услуг.

Клиенты других газоснабжающих компаний также имеют годовые тарифы, которые, в основном, колеблются в пределах от 7,79 до 9,99 грн за кубометр.

Стоимость распределения (доставки) газа, утвержденная НКРЭКУ, также должна оставаться без изменений на время действия военного положения.

Кто имеет право на субсидии и льготы на отопительный сезон 2025-2026

Годовые тарифы на газ для населения (с НДС) по состоянию на октябрь 2025 года

Постачальник (Газопостачальна компанія) Річний тариф (грн. за 1 м³) Коментар ТОВ ГК «Нафтогаз України» 7,960 Фіксований тариф для більшості населення (до кінця квітня 2026 р.) ТОВ «ЕНЕРДЖІ ТРЕЙД ГРУП» 7,799 Один з найнижчих тарифів на ринку ТОВ «ТЕРНОПІЛЬОБЛГАЗ ЗБУТ» 7,960 Дорівнює тарифу «Нафтогазу» ТОВ «ПРИКАРПАТ ЕНЕРГО ТРЕЙД» 7,980 Тариф, близький до фіксованого ТОВ «ГАЛНАФТОГАЗ» (ПП «ОККО КОНТРАКТ») 7,990

ТОВ «ЛЬВІВЕНЕРГОЗБУТ» 8,200

ТОВ «КИЇВСЬКІ ЕНЕРГЕТИЧНІ ПОСЛУГИ» (YASNO) 8,460 Тариф діє для клієнтів Yasno у Києві ТОВ «ДНІПРОВСЬКІ ЕНЕРГЕТИЧНІ ПОСЛУГИ» (YASNO) 8,460 Тариф діє для клієнтів Yasno у Дніпропетровській обл. ТОВ «РІТЕЙЛ СЕРВІС» (ТМ «СвітлоГаз») 9,990 Один з найвищих річних тарифів

Как отметил Олег Попенко решение о моратории на повышение тарифов на газ до конца отопительного сезона является политически обоснованным шагом социальной поддержки.

"Однако, не стоит забывать, что фиксация цен создает финансовый разрыв, который государство должно покрывать. После окончания действия моратория, мы неизбежно вернемся к вопросу рыночных цен, но ближайшие месяцы население должно быть защищено от подорожания", — пояснил он.

Эксперт также отметил, что несмотря на ситуацию со стабильными тарифами на газ, которые остаются на уровне прошлого сезона, в общинах, которые переходят на альтернативное топливо, расходы растут.

"Это создает дополнительную нагрузку на местные бюджеты, поэтому важно, чтобы правительство предусмотрело больший объем субсидий и дотаций. Иначе части потребителей будет сложно рассчитываться даже по фиксированной цене", — добавил эксперт.

Годовые тарифы на газ у разных компаний — сравнение для населения

Кто получит субсидию на отопительный сезон 2025-2026

Официальное сокращение срока отопительного сезона влияет и на начисление субсидий. Если отопление в доме началось раньше (в октябре), субсидия за этот период начислена не будет.

Подавляющему большинству домохозяйств, которые получали субсидию ранее, перерасчет на новый отопительный сезон происходит автоматически (в частности, тем, кто имел "нулевую" субсидию летом). Поэтому обратиться в Пенсионный фонд Украины (ПФУ) нужно тем, кто:

подает заявление на субсидию впервые;

имеет изменения в составе зарегистрированных лиц, имущественном состоянии, или если обращается за субсидией на приобретение твердого топлива;

изменил место жительства или способ отопления.

Критерии для назначения субсидии

Адвокат Дарья Старовойтова посоветовала воспользоваться льготами по оплате за коммунальные тарифы или оформить субсидию.

"Пенсионеры, люди с инвалидностью, ветераны имеют право на скидки или полное освобождение от отдельных платежей", — советует Дарья Старовойтова. В то же время она отмечает, что субсидия назначается, если размер платы за жилищно-коммунальные услуги превышает определенный обязательный процент платежа.

Пенсионеры, люди с инвалидностью, ветераны имеют право на скидки или полное освобождение от отдельных платежей

Для расчета берутся доходы семьи за I и II кварталы 2025 года. Пенсионные выплаты учитываются в размере, начисленном за август 2025 года.

Что касается денежной помощи на твердое топливо (дрова, уголь), то в 2025 году продлена программа поддержки граждан, которые используют для отопления исключительно твердое топливо (не имеют централизованного отопления, газа или электроотопления). Эта помощь предоставляется в виде:

жилищной субсидии или льготы на твердое топливо

Норма для твердого топлива составляет 2 тонны на домохозяйство, а ее предельная цена, учитываемая при расчете, была повышена и составляет 4 187,97 грн за тонну.

Получить могут граждане, которые имеют право на льготы или субсидию.

Важно

Единовременной денежной помощи (от международных партнеров

Домохозяйства могут получить значительную одноразовую сумму (до 19 400 грн на отопительный сезон), которая предоставляется один раз и не дублируется с аналогичной помощью от международных организаций. Получить субсидии или льготы на твердое топливо могут одинокие пенсионеры, многодетные семьи, лица с инвалидностью, ВПЛ.

Заметим. что субсидия на приобретение твердого топлива (дров, угля) назначается один раз в календарный год, поэтому ежегодно нужно подавать новое заявление и декларацию, даже если вы получали эту помощь раньше.

Можно подать документы на субсидию — ПФУ, ЦНАП, Дія и другие способы

Куда обращаться для оформления субсидий

Подать заявление и документы на назначение субсидии или льготы можно одним из четырех способов.

Спосіб подачі Куди звертатися Примітка 1. Особисте звернення Сервісний центр Пенсійного фонду України (ПФУ) Найбільш надійний спосіб, дозволяє отримати консультацію та перевірити документи на місці. 2. Адміністративні послуги Центр надання адміністративних послуг (ЦНАП) Зручно, якщо ЦНАП розташований ближче, ніж відділення ПФУ. 3. Онлайн Вебпортал електронних послуг ПФУ або Портал «Дія» Потрібен кваліфікований електронний підпис (КЕП) або BankID. 4. Поштою На адресу територіального органу ПФУ Документи мають бути завірені. Ризик втрати або затримки документів. 5. Місцеві органи Уповноважена посадова особа виконавчого органу сільської, селищної, міської ради (у громадах). Зручно для мешканців сільської місцевості.

Несмотря на формальное достижение целевого объема газа в хранилищах (13,2 млрд м³), ситуация является критической из-за массированных российских ударов в начале октября. И хотя Государственный мораторий успешно зафиксировал цены на газ (7,96 грн/м³) и тепло для населения до конца отопительного сезона, что снимает финансовую нагрузку с потребителей, следует готовиться к сложной зиме.

Ранее Фокус уже писал, что стабильность отопительного сезона в Украине под угрозой, ведь в октябре РФ нанесла крупнейшие массированные удары по украинской газодобывающей инфраструктуре.