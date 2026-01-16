Світла та тепла немає, а рахунки приходять: чи можуть кияни не платити за комуналку, — експерт

Кияни можуть отримати платіжки за світло та тепло, яких фактично не було через пошкодження ТЕЦ та перебої з подачею ресурсів у місті. Експерти пояснюють: якщо мешканці не передають покази лічильників вчасно, їм нараховують оплату за середнім споживанням попередніх періодів, незалежно від того, чи було тепло або світло.

У коментарі виданню "Уніан" керівник Спілки споживачів комунальних послуг Олег Попенко пояснив, що навіть під час відключень електроенергії чи опалення мешканці зобов’язані передавати покази лічильників. Якщо цього не зробити, оплата нараховується автоматично за середнім споживанням минулих періодів, а відсутність світла чи тепла не вважається форс-мажором.

Зокрема, Попенко зазначив, що поквартирні лічильники на тепло є лише у близько 5% квартир, а будинкових лічильників не вистачає приблизно на 20% житлового фонду Києва. Через це навіть будинки, які кілька днів сиділи без тепла, отримують платіжки за середніми тарифами.

"Кожен будинок — це нехай 100 квартир по 60 метрів квадратних. Отримуємо 6000 квадратних метрів один будинок. Якщо помножити на 6 тисяч будинків — виходить 36 мільйонів метрів квадратних. У середньому, нарахування за тепло йде по 40 гривень за квадратний метр на місяць. Тобто мешканці таких будинків мають сплатити за тепло 80 гривень за добу" — пояснив фахівець.

Також експерт додав, що більшість лічильників теплоносія рахують тільки його обсяг, а не температуру. Тому навіть при холодних батареях нарахування за тепло продовжується.

"Якщо, умовно, у вас стоїть водомір на тепло, і температура теплоносія — не 70 градусів, як повинна заходити, а 45 градусів, то він все одно рахує її як наявний теплоносій. Тобто у вас в квартирі холодно, але ви все одно сплачуєте за тепло" — попередив експерт.

Щоб зробити перерахунок, потрібно зафіксувати низьку температуру через комісію керуючої компанії, та все ж, експерт не гарантує, що така процедура допоможе зробити перерахунок. Так, за законом, подача теплоносія до будинку виконується, а втрати всередині мережі чи квартир – відповідальність мешканців або операторів тепломережі.

Крім того, Попенко навів приклад Дарницького району: компанія "Єврореконструкція" продає тепло на виході з ТЕЦ, але втрати у мережі та квартирах не враховує. Тобто мешканці сплачують за тепло, а компанія не несе відповідальності за додаткові втрати всередині будинку.

