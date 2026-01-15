Обстріли Києва: мета Росії — зробити столицю непридатною для життя, — NYT

З настанням холодів і сильних морозів Росія активізувала удари по столиці України, цілячись у міську систему опалення та електропостачання. І якщо минулі роки війни Київ тримався доволі непогано, зараз атаки ЗС РФ спричинили серйозні наслідки.

Мета атак — підірвати моральний дух населення і чинити тиск на уряд, щоб він пішов на поступки в мирних переговорах, організованих адміністрацією президента США Дональда Трампа, констатує The New York Times.

"Хоча більша частина бойових дій відбувалася на значній відстані від Києва, на сході країни столиця, як і раніше, є символічною метою. Вона знаходиться поза досяжністю російських сухопутних військ, але в зоні досяжності вибухаючих безпілотників і ракет. Мета Росії — зробити її непридатною для життя. Хоча Київ напрочуд добре пережив роки війни, він найбільш вразливий у холодну пору року", — вважають автори матеріалу.

Журналісти з посиланням на київську владу повідомляють, що близько 500 багатоквартирних будинків узагалі залишилися без опалення, а електроенергія відсутня по кілька днів поспіль. Те, що відбувається в Києві, вони називають наймасштабнішим збоєм за всю війну.

Наслідки обстрілів енергоінфраструктури російською армією

Зміна фокусу атак ЗС РФ

Видання зазначає, як змінилася тактика росіян у їхньому прагненні будь-що-будь помститися Києву, який встояв у перші дні повномасштабного вторгнення. Якщо 2022 року вони намагалися вивести з ладу загальнонаціональну енергомережу, що в них не вийшло, то зараз вони звузили фокус атаки на три великі міста — Дніпро, Одесу і столицю України.

Олександр Харченко, директор консалтингової компанії "Центр досліджень енергетичної промисловості", зазначив, що мета Росії, мабуть, полягає в тому, щоб ізолювати ці міста від національної мережі, а потім підірвати їхні електростанції. Залпи повторюються приблизно кожні два тижні, приймаючи час, необхідний для зриву ремонтних робіт.

"Вони намагаються атакувати ділянки, де ведуться ремонтні роботи. У нас багато поранених і загиблих працівників енергетики", — сказав експерт.

9 січня ЗС РФ вдарили ракетами і дронами по трансформаторних підстанціях у Києві та околицях, а також по всіх трьох електростанціях, які працюють на природному газі та вугіллі, відключивши внутрішні джерела тепла та електроенергії столиці.

Вимушена економія

13 січня місто, яке зазвичай споживає близько 2000 мегават електроенергії, виживало, використовуючи менше десятої частини цієї кількості. Влада перенаправила наявну електроенергію на водонасоси, метро та іншу критично важливу інфраструктуру, через що більшість житлових будівель було відключено.

Зі зниженням температури опалення також відключилося для багатьох жителів Києва. Міські електростанції виробляють електроенергію і гарячу воду через систему централізованого теплопостачання. Гарячу воду перенаправили з мережі газових котлів, щоб компенсувати це.

Більшість установ у Києві рятуються генераторами Фото: Віталій Кличко / Telegram

"Ми боремося за виживання... Путіну ми як населення не потрібні. Йому потрібна власність. Йому потрібна Україна", — заявив мер Києва Віталій Кличко, додавши, що РФ намагається "підірвати настрої населення".

За його словами, у системі ППО міста закінчуються боєприпаси, особливо американські винищувачі Patriot. Він звернувся до західних союзників України з проханням збільшити постачання.

Нагадаємо, Віталій Кличко заявив про найскладнішу ситуацію в Києві за час війни.

Також повідомлялося, що через працюючий генератор у Києві загинула ціла сім'я: батьки та їхня доросла донька.