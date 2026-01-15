Обстрелы Киева: цель России — сделать столицу непригодной для жизни, — NYT
С наступлением холодов и сильных морозов Россия активизировала удары по столице Украины, целясь в городскую систему отопления и электроснабжения. И если прошлые годы войны Киев держался довольно неплохо, сейчас атаки ВС РФ повлекли серьезные последствия.
Цель атак — подорвать моральный дух населения и оказать давление на правительство, чтобы оно пошло на уступки в мирных переговорах, организованных администрацией президента США Дональда Трампа, констатирует The New York Times.
"Хотя большая часть боевых действий происходила на значительном расстоянии от Киева, на востоке страны столица по-прежнему является символической целью. Она находится вне досягаемости российских сухопутных войск, но в зоне досягаемости взрывающихся беспилотников и ракет. Цель России — сделать ее непригодной для жизни. Хотя Киев на удивление хорошо пережил годы войны, он наиболее уязвим в холодное время года", – считают авторы материала.
Журналисты со ссылкой на киевские власти, сообщают, что около 500 многоквартирных домов вообще остались без отопления, а электроэнергия отсутствует по несколько дней подряд. Происходящее в Киеве они называют самым масштабным сбоем за всю войну.
Изменение фокуса атак ВС РФ
Издание отмечает, как изменилась тактика россиян в их стремлении во что бы то ни стало отомстить Киеву, который устоял в первые дни полномасштабного вторжения. Если в 2022 году они пытались вывести из строя общенациональную энергосеть, что у них не получилось, что сейчас они сузили фокус атаки на три крупных города – Днепр, Одессу и столицу Украины.
Александр Харченко, директор консалтинговой компании "Центр исследований энергетической промышленности", отметил, что цель России, по-видимому, состоит в том, чтобы изолировать эти города от национальной сети, а затем взорвать их электростанции. Залпы повторяются примерно каждые две недели, принимая время, необходимое для срыва ремонтных работ.
"Они пытаются атаковать участки, где ведутся ремонтные работы. У нас много раненых и погибших работников энергетики", – сказал эксперт.
9 января ВС РФ ударили ракетами и дронами по трансформаторных подстанциях в Киеве и окрестностях, а также все три электростанции, работающие на природном газе и угле, отключив внутренние источники тепла и электроэнергии столицы.
Вынужденная экономия
13 января город, который обычно потребляет около 2000 мегаватт электроэнергии, выживал, используя менее десятой части этого количества. Власти перенаправили имевшуюся электроэнергию на водонасосы, метро и другую критически важную инфраструктуру, из-за чего большинство жилых зданий были отключены.
С понижением температуры отопление также отключилось для многих жителей Киева. Городские электростанции производят электроэнергию и горячую воду через систему централизованного теплоснабжения. Горячую воду перенаправили из сети газовых котлов, чтобы компенсировать это.
"Мы боремся за выживание… Путину мы как население не нужны. Ему нужна собственность. Ему нужна Украина", – заявил мэр Киева Виталий Кличко, добавив, что РФ пытается "подорвать настроения населения".
По его словам, в системе ПВО города заканчиваются боеприпасы, особенно американские истребители Patriot. Он обратился к западным союзникам Украины с просьбой увеличить поставки.
Также сообщалось, что из-за работающего генератора в Киеве погибла целая семья: родители и их взрослая дочь.