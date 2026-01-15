Обстрелы Киева: цель России — сделать столицу непригодной для жизни, — NYT

С наступлением холодов и сильных морозов Россия активизировала удары по столице Украины, целясь в городскую систему отопления и электроснабжения. И если прошлые годы войны Киев держался довольно неплохо, сейчас атаки ВС РФ повлекли серьезные последствия.

Цель атак — подорвать моральный дух населения и оказать давление на правительство, чтобы оно пошло на уступки в мирных переговорах, организованных администрацией президента США Дональда Трампа, констатирует The New York Times.

"Хотя большая часть боевых действий происходила на значительном расстоянии от Киева, на востоке страны столица по-прежнему является символической целью. Она находится вне досягаемости российских сухопутных войск, но в зоне досягаемости взрывающихся беспилотников и ракет. Цель России — сделать ее непригодной для жизни. Хотя Киев на удивление хорошо пережил годы войны, он наиболее уязвим в холодное время года", – считают авторы материала.

Журналисты со ссылкой на киевские власти, сообщают, что около 500 многоквартирных домов вообще остались без отопления, а электроэнергия отсутствует по несколько дней подряд. Происходящее в Киеве они называют самым масштабным сбоем за всю войну.

Последствия обстрелов энергоинфраструктуры российской армией

Изменение фокуса атак ВС РФ

Издание отмечает, как изменилась тактика россиян в их стремлении во что бы то ни стало отомстить Киеву, который устоял в первые дни полномасштабного вторжения. Если в 2022 году они пытались вывести из строя общенациональную энергосеть, что у них не получилось, что сейчас они сузили фокус атаки на три крупных города – Днепр, Одессу и столицу Украины.

Александр Харченко, директор консалтинговой компании "Центр исследований энергетической промышленности", отметил, что цель России, по-видимому, состоит в том, чтобы изолировать эти города от национальной сети, а затем взорвать их электростанции. Залпы повторяются примерно каждые две недели, принимая время, необходимое для срыва ремонтных работ.

"Они пытаются атаковать участки, где ведутся ремонтные работы. У нас много раненых и погибших работников энергетики", – сказал эксперт.

9 января ВС РФ ударили ракетами и дронами по трансформаторных подстанциях в Киеве и окрестностях, а также все три электростанции, работающие на природном газе и угле, отключив внутренние источники тепла и электроэнергии столицы.

Вынужденная экономия

13 января город, который обычно потребляет около 2000 мегаватт электроэнергии, выживал, используя менее десятой части этого количества. Власти перенаправили имевшуюся электроэнергию на водонасосы, метро и другую критически важную инфраструктуру, из-за чего большинство жилых зданий были отключены.

С понижением температуры отопление также отключилось для многих жителей Киева. Городские электростанции производят электроэнергию и горячую воду через систему централизованного теплоснабжения. Горячую воду перенаправили из сети газовых котлов, чтобы компенсировать это.

Большинство учреждений в Киеве спасаются генераторами Фото: Виталий Кличко / Telegram

"Мы боремся за выживание… Путину мы как население не нужны. Ему нужна собственность. Ему нужна Украина", – заявил мэр Киева Виталий Кличко, добавив, что РФ пытается "подорвать настроения населения".

По его словам, в системе ПВО города заканчиваются боеприпасы, особенно американские истребители Patriot. Он обратился к западным союзникам Украины с просьбой увеличить поставки.

Напомним, Виталий Кличко заявил о самой сложной ситуации в Киеве за время войны.

Также сообщалось, что из-за работающего генератора в Киеве погибла целая семья: родители и их взрослая дочь.