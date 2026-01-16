Света и тепла нет, а счета приходят: могут ли киевляне не платить за коммуналку, — эксперт

Киевляне могут получить платежки за свет и тепло, которых фактически не было из-за повреждения ТЭЦ и перебоев с подачей ресурсов в городе. Эксперты объясняют: если жители не передают показания счетчиков вовремя, им начисляют оплату по среднему потреблению предыдущих периодов, независимо от того, было ли тепло или свет.

В комментарии изданию "Униан" руководитель Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко объяснил, что даже во время отключений электроэнергии или отопления жители обязаны передавать показания счетчиков. Если этого не сделать, оплата начисляется автоматически по среднему потреблению прошлых периодов, а отсутствие света или тепла не считается форс-мажором.

В частности, Попенко отметил, что поквартирные счетчики на тепло есть только в около 5% квартир, а домовых счетчиков не хватает примерно на 20% жилого фонда Киева. Из-за этого даже дома, которые несколько дней сидели без тепла, получают платежки по средним тарифам.

"Каждый дом — это пусть 100 квартир по 60 квадратных метров. Получаем 6000 квадратных метров на один дом. Если умножить на 6 тысяч домов — получается 36 миллионов метров квадратных. В среднем, начисление за тепло идет по 40 гривен за квадратный метр в месяц. То есть жители таких домов должны заплатить за тепло 80 гривен в сутки", — пояснил специалист.

Также эксперт добавил, что большинство счетчиков теплоносителя считают только его объем, а не температуру. Поэтому даже при холодных батареях начисление за тепло продолжается.

"Если, условно, у вас стоит водомер на тепло, и температура теплоносителя — не 70 градусов, как должна заходить, а 45 градусов, то он все равно считает ее как имеющийся теплоноситель. То есть у вас в квартире холодно, но вы все равно платите за тепло" — предупредил эксперт.

Чтобы сделать перерасчет, нужно зафиксировать низкую температуру через комиссию управляющей компании, и все же, эксперт не гарантирует, что такая процедура поможет сделать перерасчет. Так, по закону, подача теплоносителя в дом выполняется, а потери внутри сети или квартир — ответственность жителей или операторов теплосети.

Кроме того, Попенко привел пример Дарницкого района: компания "Еврореконструкция" продает тепло на выходе из ТЭЦ, но потери в сети и квартирах не учитывает. То есть жители платят за тепло, а компания не несет ответственности за дополнительные потери внутри дома.

