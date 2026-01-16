В Киеве "приглушат" наружное освещение: выключат часть фонарей и подсветку

На улицах Киева с 16 января будет ограничено использование наружного освещения. В частности ограничат подсветку вывесок, не будут использовать архитектурно-декоративное освещение и будут включать меньше фонарей.

Об уменьшении использования наружного освещения на фоне аварийных отключений света в Киеве сообщает 16 января пресс-центр Киевской городской государственной администрации в Facebook. Это решение, учитывая сложную ситуацию в энергетической системе из-за российских обстрелов, было принято Советом обороны города.

В КГГА объяснили, что именно будет подлежать ограничению:

в столице не будут включать архитектурно-декоративное освещение;

интенсивность уличного освещения будет снижена до 20% мощности;

в тех частях города, где технически невозможно "приглушить" свет, будут включать только половину фонарей;

будет ограничена архитектурно-декоративная подсветка домов, зданий и сооружений, рекламы и информационных вывесок.

В городской администрации призвали киевлян экономно потреблять электроэнергию, чтобы избежать перегрузки и ускорить восстановление сети.

Отключение света в Киеве: что известно

14 января городской голова Виталий Кличко заявил о самой сложной ситуации в Киеве за время войны. По его словам, столица функционирует в экстремальных условиях, а киевляне остаются без света до 10 часов в сутки и даже больше.

Энергетический эксперт Украинского института будущего Станислав Игнатьев 15 января ответил, сколько атак может выдержать энергосистема Киева. По его словам, при условии отсутствия новых обстрелов столица может вернуться за 1,5-2 недели, и при этом энерго- и теплоинфраструктура способна выдержать еще примерно 2-3 массированных удара.

Генеральный директор компании Yasno Сергей Коваленко в тот же день говорил, что вероятно ситуация со светом в Киеве стабилизируется, когда закончится период морозов.