Сколько атак может выдержать энергосистема Киева и когда вернутся графики, — эксперт

Ситуация в энергетике Киева понемногу начинает стабилизироваться. Однако аварийные отключения пока не будут отменены, ведь повреждения энергосистемы столицы слишком серьезные.

В дополнение любые, даже незначительные повреждения приводят к серьезным ограничениям для потребителей. Председатель "Совета украинской ассоциации возобновляемой энергетики", энергетический эксперт Украинского института будущего Станислав Игнатьев в комментарии изданию "Телеграф" объяснил, когда Киев может вернуться к графикам отключения света и что нужно, чтобы отключения были отменены вообще.

По его словам, в отдельные часы в Днепровском, Голосеевском и Святошинском районах фиксируется незначительный профицит электроэнергии.

В то же время аварийные работы будут продолжаться на этой и следующей неделе, поэтому к привычным графикам, при условии отсутствия обстрелов, можно будет вернуться через 1,5-2 недели.

Відео дня

Из-за морозов потребление света растет, из-за чего графики будут более жесткими.

По его словам, ключевым фактором будут погодные условия. Если температура снизится, можно будет вернуться через 1,5-2 недели.

Зато графики могут быть отменены примерно в середине весны, когда заработает солнечная генерация.

Также Игнатьев пояснил, что энерго- и теплоинфраструктура Киева может выдержать примерно 2-3 атаки.

Кроме того, на следующей неделе должны восстановить теплоснабжение в тех домах, где оно отсутствует в дальнейшем.

В то же время случаи с прорывом труб в домах являются не очень массовым явлением, только там, которые дома плохо утеплены, а также там, где не слили воду из систем. Ответственность за то, чтобы вода была слита, несут ОСМД или управляющая компания, пояснил эксперт.

Напомним, вечером 14 января во время работы погиб работник "Киевтеплоэнерго", который работал на морозе в Оболонском районе. Он разгружал оборудование генератора для теплообеспечения отдельных домов.

В ДТЭК сообщали, что 15 января в Киевской и Днепропетровской областях будут действовать графики, а в Киеве продолжаются экстренные отключения света. Пока жители столицы в основном живут в таком режиме: примерно 3 часа со светом, после чего до 10 часов — без него.

Зато утром 15 января по всей Украине ввели аварийные отключения света.