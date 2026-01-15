По Украине начались аварийные отключения света: где не действуют почасовые графики

В ряде регионов Украины из-за российских атак на энергообъекты и сложных погодных условий применены аварийные отключения, почасовые графики временно не действуют. Самая сложная ситуация — в столице и Киевской области.

Об экстренных отключениях света 15 января в Днепропетровской области сообщает ДТЭК. В НЭК "Укрэнерго" рассказали, что из-за российских ударов по энергообъектам были обесточены потребители в Житомирской и Харьковской областях — продолжаются аварийно-восстановительные работы.

"Из-за обусловленной предыдущими обстрелами сложной ситуации в энергосистеме — в части областей сейчас применяются аварийные обесточивания. Ранее опубликованные облэнерго графики почасовых отключений там не действуют. Аварийные обесточивания будут отменены сразу после стабилизации ситуации в энергосистеме", — сказали в пресс-центре "Укрэнерго".

Аварийные отключения света 15 января: где не действуют графики

В Министерстве энергетики Украины по состоянию на утро 15 января отметили, что самой сложной ситуация остается в Киеве и Киевской области. В регионе временно не действуют графики почасовых отключений, возвращение к ним возможно после стабилизации в энергосистеме.

"Восстановительные работы в столице и Киевской области продолжаются круглосуточно, несмотря на сложные погодные условия", — сказали в Минэнерго.

Также аварийные отключения электроэнергии продолжаются после российского обстрела в Одесской области.

В АО "Черновцыоблэнерго" в 10:26 сообщили об экстренных отключениях света в Черновицкой области.

"По команде диспетчеров "Укрэнерго" по всей Украине экстренно введены превентивные обесточивания энергообъектов. Отключения без предупреждения вводятся при крайней необходимости, чтобы сохранить энергосистему от значительных технологических разрушений", — рассказали в пресс-центре.

В Полтавской области с 8:38 дополнительно применены графики аварийных отключений с 6 по 10 очереди. Такая же ситуация была в Сумской области, а в 11:00 сообщалось об изменении потребителей, для которых действуют графики аварийных отключений: включены 6-10 очереди и обесточены 1-5 очереди, которые были со светом с 9:45.

В Черниговской области также график аварийных отключений применен для 5 очередей.

В АО "Запорожьеоблэнерго" сообщили о применении графиков аварийных отключений в Запорожской области для промышленных потребителей в 10:56.

В Николаевской области применены аварийные отключения для 3, 4, 5, 6 и 7 очередей.

В АО "Хмельницкоблэнерго" в 11:06 заявили о применении графиков аварийных отключений в Хмельницкой области для 5 очередей.

"Причины введения ГАВ — последствия массированных вражеских атак, перегрузки сечений ОСР Украины и потребность в балансировке энергосистемы", — пояснили в компании.

С 10:39 действуют ГАВ в Кировоградской и в Винницкой областях.

Актуальную информацию о поставках электроэнергии можно узнать на сайтах облэнерго.

Отключение света в Украине: что известно

Городской голова Киева Виталий Кличко 14 января заявил о самой сложной ситуации в Киеве за время войны. Он отметил, что энергетики работают над стабилизацией энергосистемы, однако аварийные отключения будут продолжаться, и киевляне могут оставаться без света до 10 часов или дольше.

Руководитель Бориспольского регионального отделения частной электроэнергетической компании ДТЭК рассказал Associated Press, как украинцы выживают в самых суровых зимних условиях за время полномасштабного вторжения РФ. Он отметил, что ремонтные бригады работают с утра до полуночи в снегу при температуре -15 градусов.