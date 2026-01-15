"Жизнь остановилась": как украинцы выживают в самых суровых зимних условиях с начала войны (видео)

Журналисты из США посетили Борисполь в Киевской области и Киев, чтобы своими глазами увидеть, к чему привели систематические обстрелы россиян энергетической инфраструктуры Украины и как энергетики восстанавливают электроснабжение в морозы, а мирные жители спасаются от холода в квартирах без отопления.

"Ремонтники работают в снегу при температуре -15 градусов с раннего утра до полуночи", — сообщил агентству Associated Press Юрий Брыж, руководитель Бориспольского регионального отделения частной электроэнергетической компании ДТЭК.

В Борисполе света нет по 12 часов, как и отопления

Им удавалось восстанавливать электроснабжение на четыре часа в день. Но, по словам Брыжа, проблема заключалась в том, что "когда электричество включалось, люди включали всю доступную в доме электротехнику", спеша умыться, приготовить еду или зарядить телефоны. Это снова обрушивало систему.

Тяжелое положение мирного населения особенно остро ощущается на фоне, по словам мэра Киева Виталия Кличко, самых длительных и масштабных отключений электроэнергии с момента полномасштабного вторжения России в Украину в 2022 году. В некоторых домах электричество отсутствует уже несколько дней.

Жители Киева рассказали агентству AP, как они справляются с нехваткой света и тепла в своих домах.

Супружеская пара, ученые Михаил, 39 лет, и Анна, 43 года, сообщили, что температура в спальне их пятилетней дочери Марии упала до -15 градусов (журанлисты акцентируют внимание именно на минусовой температуре в доме). У них есть газовая плитка для приготволения еды, но по ночам они спят на одной кровати под всеми одеялами, которые есть в доме.

Супруги берут дочь с собой на работу, потому что там есть генератор, а в детском саду Марии нет отопления.

76-летняя Зинаида Глыга рассказала, что нагревает воду на газовой плите и разливает ее по бутылкам, которые берет с собой в постель. Она говорит, что не жалуется, потому что украинским солдатам на линии фронта протяженностью около 1000 километров приходится куда хуже.

"Конечно, это тяжело, но если вы представите, через что сейчас проходят наши парни в окопах, то поймете, что нужно терпеть. Что тут поделаешь? Это война", - отмечает женщина.

Еще одна жительница Борисполя, Татьяна Татаренко рассказала, что двое ее сыновей воюют на войне с Россией. А российские дроны едва не попали в ее дом, в котором сейчас настолько холодно, что будто "жизнь остановилась", по ее словам.

Ее соседка, 89-летняя ученая физик Раиса Дергачова, живет одна и иногда играет на пианино в условиях, которые она называет "ужасным холодом".

В Борисполе тяжелая ситуация после обстрелов России Фото: Associated Press Photo

"Конечно, выжить в таких условиях непросто. Мы пережили Вторую мировую войну, а теперь на нас обрушилась эта ужасная война", — сказала она.

Россияне обстреливают электростанции и крупные подстанции, а закупка запасного оборудования, такого как трансформаторы, может занять месяцы, отмечает Деннис Саква, аналитик энергетического сектора украинской инвестиционной компании Dragon Capital.

"В Украине есть два типа героев, — сказал он. — Это военные и работники энергетики".

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в украинской энергетике планируют ввести режим чрезвычайной ситуации из-за последствий российских обстрелов и резкого ухудшения погодных условий. В частности, для Киева создадут отдельный штаб, который будет координировать восстановительные работы и стабильность поставок электроэнергии и тепла.

Напомним, что, по словам мэра Киева Виталия Кличко, ситуация с электроснабжением в столице очень сложная. В частности, около 400 многоэтажек остаются без отопления, а киевляне не имеют света до 10 часов в сутки.