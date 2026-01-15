"Життя зупинилося": як українці виживають у найсуворіших зимових умовах від початку війни (відео)

Журналісти зі США відвідали Бориспіль на Київщині та Київ, щоб на власні очі побачити, до чого призвели систематичні обстріли росіян енергетичної інфраструктури України та як енергетики відновлюють електропостачання в морози, а мирні жителі рятуються від холоду в квартирах без опалення.

"Ремонтники працюють у снігу за температури -15 градусів із раннього ранку до опівночі", — повідомив агентству Associated Press Юрій Бриж, керівник Бориспільського регіонального відділення приватної електроенергетичної компанії ДТЕК.

У Борисполі світла немає по 12 годин, як і опалення

Їм вдавалося відновлювати електропостачання на чотири години на день. Але, за словами Брижа, проблема полягала в тому, що "коли електрика вмикалася, люди вмикали всю доступну в домі електротехніку", поспішаючи вмитися, приготувати їжу або зарядити телефони. Це знову обрушувало систему.

Скрутне становище мирного населення особливо гостро відчувається на тлі, за словами мера Києва Віталія Кличка, найтриваліших і наймасштабніших відключень електроенергії з моменту повномасштабного вторгнення Росії в Україну 2022 року. У деяких будинках електрика відсутня вже кілька днів.

Жителі Києва розповіли агентству AP, як вони справляються з нестачею світла і тепла у своїх будинках.

Подружня пара, науковці Михайло, 39 років, і Анна, 43 роки, повідомили, що температура в спальні їхньої п'ятирічної доньки Марії впала до -15 градусів (журанлісти акцентують увагу саме на мінусовій температурі в будинку). У них є газова плитка для приготування їжі, але ночами вони сплять на одному ліжку під усіма ковдрами, які є в будинку.

Подружжя бере доньку із собою на роботу, бо там є генератор, а в дитячому садочку Марії немає опалення.

76-річна Зінаїда Глига розповіла, що нагріває воду на газовій плиті та розливає її по пляшках, які бере із собою в ліжко. Вона каже, що не скаржиться, бо українським солдатам на лінії фронту протяжністю близько 1000 кілометрів доводиться куди гірше.

"Звичайно, це важко, але якщо ви уявите, через що зараз проходять наші хлопці в окопах, то зрозумієте, що потрібно терпіти. Що тут поробиш? Це війна", — зазначає жінка.

Ще одна мешканка Борисполя, Тетяна Татаренко розповіла, що двоє її синів воюють на війні з Росією. А російські дрони ледь не влучили в її будинок, у якому зараз настільки холодно, що ніби "життя зупинилося", за її словами.

Її сусідка, 89-річна вчена-фізик Раїса Дергачова, живе одна й іноді грає на піаніно в умовах, які вона називає "жахливим холодом".

У Борисполі важка ситуація після обстрілів Росії Фото: Associated Press Photo

"Звичайно, вижити в таких умовах непросто. Ми пережили Другу світову війну, а тепер на нас обрушилася ця жахлива війна", — сказала вона.

Росіяни обстрілюють електростанції і великі підстанції, а закупівля запасного устаткування, такого як трансформатори, може зайняти місяці, зазначає Денніс Саква, аналітик енергетичного сектору української інвестиційної компанії Dragon Capital.

"В Україні є два типи героїв, — сказав він. — Це військові та працівники енергетики".

Президент України Володимир Зеленський заявив, що в українській енергетиці планують запровадити режим надзвичайної ситуації через наслідки російських обстрілів і різке погіршення погодних умов. Зокрема, для Києва створять окремий штаб, який координуватиме відновлювальні роботи та стабільність постачання електроенергії й тепла.

Нагадаємо, що, за словами мера Києва Віталія Кличка, ситуація з електропостачанням у столиці дуже складна. Зокрема, близько 400 багатоповерхівок залишаються без опалення, а кияни не мають світла до 10 годин на добу.