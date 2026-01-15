По Україні почалися аварійні відключення світла: де не діють погодинні графіки

В низці регіонів України через російські атаки на енергооб'єкти та складні погодні умови застосовані аварійні відключення, погодинні графіки тимчасово не діють. Найскладніша ситуація — в столиці та Київській області.

Про екстрені відключення світла 15 січня у Дніпропетровській області повідомляє ДТЕК. В НЕК "Укренерго" розповіли, що через російські удари по енергооб'єктах були знеструмлені споживачі в Житомирській і Харківській областях — тривають аварійно-відновлювальні роботи.

"Через зумовлену попередніми обстрілами складну ситуацію в енергосистемі – у частині областей наразі застосовуються аварійні знеструмлення. Раніше опубліковані обленерго графіки погодинних відключень там не діють. Аварійні знеструмлення будуть скасовані одразу після стабілізації ситуації в енергосистемі", — сказали в пресцентрі "Укренерго".

Аварійні відключення світла 15 січня: де не діють графіки

В Міністерстві енергетики України станом на ранок 15 січня зазначили, що найскладнішою ситуація лишається у Києві та Київській області. В регіоні тимчасово не діють графіки погодинних відключень, повернення до них можливе після стабілізації в енергосистемі.

"Відновлювальні роботи в столиці та на Київщині тривають цілодобово, попри складні погодні умови", — сказали в Міненерго.

Також аварійні відключення електроенергії тривають після російського обстрілу в Одеській області.

В АТ "Чернівціобленерго" о 10:26 повідомили про екстрені відключення світла в Чернівецькій області.

"За командою диспетчерів "Укренерго" по всій Україні екстрено запроваджено превентивні знеструмлення енергооб'єктів. Відключення без попередження запроваджуються за крайньої потреби, щоб зберегти енергосистему від значних технологічних руйнувань", — розповіли в пресцентрі.

У Полтавській області з 8:38 додатково застосовано графіки аварійних відключень з 6 по 10 черги. Така ж ситуація була в Сумській області, а об 11:00 повідомлялося про зміну споживачів, для яких діють графіки аварійних відключень: увімкнені 6-10 черги та знеструмлені 1-5 черги, які були зі світлом з 9:45.

У Чернігівській області також графік аварійних відключень застосовано для 5 черг.

В АТ "Запоріжжяобленерго" повідомили про застосування графіків аварійних відключень у Запорізькій області для промислових споживачів о 10:56.

У Миколаївській області застосовано аварійні відключення для 3, 4, 5, 6 та 7 черг.

В АТ "Хмельницькобленерго" об 11:06 заявили про застосування графіків аварійних відключень у Хмельницькій області для 5 черг.

"Причини запровадження ГАВ — наслідки масованих ворожих атак, перевантаження перетинів ОСР України та потреба в балансування енергосистеми", — пояснили в компанії.

З 10:39 діють ГАВ у Кіровоградській області та на Вінничині.

Актуальну інформацію щодо постачання електроенергії можна дізнатися на сайтах обленерго.

Відключення світла в Україні: що відомо

Міський голова Києва Віталій Кличко 14 січня заявив про найскладнішу ситуацію у Києві за час війни. Він зазначив, що енергетики працюють над стабілізацією енергосистеми, проте аварійні відключення триватимуть, і кияни можуть лишатися без світла до 10 годин або й довше.

Керівник Бориспільського регіонального відділення приватної електроенергетичної компанії ДТЕК розповів Associated Press, як українці виживають у найсуворіших зимових умовах за час повномасштабного вторгнення РФ. Він зазначив, що ремонтні бригади працюють з ранку до півночі в снігу за температури -15 градусів.