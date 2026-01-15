До улучшения погоды: в Yasno рассказали, когда ситуация со светом в Киеве стабилизируется

В ближайшие недели существенных изменений в ситуации с электроснабжением ожидать не стоит, а говорить о каком-либо "улучшении" пока некорректно. Главная задача энергосистемы — выдержать период сильных морозов и высокой нагрузки без дальнейшего углубления кризиса.

Об этом в комментарии изданию "РБК-Украина" рассказал генеральный директор компании Yasno Сергей Коваленко. По его словам, нынешние экстренные отключения электроэнергии являются следствием сразу нескольких системных проблем, которые одновременно давят на энергосистему:

прежде всего речь идет о дефиците генерации: общенациональное потребление стабильно превышает возможности производства электроэнергии.

По словам Коваленко, эта ситуация меняется в зависимости от погодных условий, однако в периоды сильного холода нагрузка возрастает резко и прогнозируемо;

вторым ключевым фактором он назвал сетевые ограничения, которые возникают на разных уровнях — от государственного до локального.

В практическом измерении это означает, что даже при наличии ресурса электроэнергию не всегда возможно доставить потребителям в нужном объеме, а причиной этого являются поврежденные или перегруженные элементы инфраструктуры.

Сейчас самая сложная ситуация, по словам Коваленко, наблюдается в Киеве, поскольку столица одновременно испытывает недостаток электроэнергии в общей системе и серьезные проблемы с передачей из-за повреждения сетей. Кроме того, он обратил внимание на внутренние ограничения в пределах самого Киева.

"До предпоследнего обстрела у нас была разная ситуация на левом берегу и правом. Потом был еще один обстрел и ситуация ухудшилась по всем районам города, и сейчас мы имеем микс — ограничение генерационного и по распределительным сетям. Сети вынуждены создавать новые схемы подключения, новое присоединение. Они по-другому конструируют сеть. Во-первых, на это нужно время. Во-вторых, новая система сделана "на ходу", и она не предназначена для той мощности, которую мы хотим передать. И вот микс всех проблем приводил нас к так называемым экстренным отключениям", — пояснил он журналистам.

Также специалист отметил, что нынешнее состояние электроснабжения в столице является беспрецедентным за весь период полномасштабной войны. В среднем энергетики стараются придерживаться режима, при котором свет есть 3 часа, после чего следуют длительные отключения по 9-12 часов.

Как морозы ухудшают ситуацию в энергосистеме

Более того, кроме систематических обстрелов врага, ситуацию осложняют и морозы. Из-за резкого роста потребления система работает на пределе возможностей, а количество аварий на сетях очень возросло.

Зато, по прогнозам руководителя Yasno, ближайшие недели рассчитывать на ощутимые изменения не стоит. Часть объектов требует длительного восстановления, а некоторые из них вообще не подлежат ремонту. И все же сильные морозы не могут удерживаться длительное время, и с их ослаблением нагрузка на систему постепенно уменьшится.

Следует ли ожидать "улучшения" ситуации в ближайшее время

По его словам, ключевая задача сейчас — выдержать этот сложный период. В то же время он подчеркнул, что даже при благоприятной погоде говорить об "улучшении" было бы неправильно, ведь режим с несколькими часами электроснабжения в сутки остается крайне тяжелым для нормальной жизни.

"Мы считаем, что надо продержаться недели, пока погода немного улучшится. Я бы не использовал в ближайшие дни, недели слово "улучшение". Я честно скажу, потому что когда у тебя даже в среднем 3 часа есть свет, а 10 нет — это ужасные условия. Но уж как есть, надо с этим как-то быть", — сказал он.

